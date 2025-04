"Nem gondoltam, hogy újra úgy fogok rettegni, mint amikor Farkas Helgát elrabolták" - megfenyegették a lány apjának egykori élettársát, Dévényi Natáliát

Dévényi Natália öt éve küzd a vállalkozásáért: közérzetjavító piercingeket szúr be saját, egyedi módszer szerint, amit nem tanít. Folyamatosan szembesülnie kell azonban az irigységgel és a rosszakarókkal. A közelmúltban is feljelentették, lezajlott nála egy vizsgálat, ahol mindent rendben találtak. Most azonban valaki egészen messzire elment: komolyan megfenyegette őt. Ez pedig régi ösztönöket kapcsolt be benne, hiszen volt idő, amikor éveken át rettegésben élte az életét, amikor Farkas Helga édesapjával élt éppen akkoriban, mikor a lányt elrabolták...

Dévényi Natália, Farkas Helga apjának egykori élettársa vezette be Magyarországon a ShenMen piercinget Fotó: HATVANI_ISTVAN

Natália nemrég szinte ajándékba készített egy TikTokkernek négy piercinget, ennek az értéke több mint 300 ezer forint volt, de az influenszernek csak a negyedét kellett kifizetnie. Ez nyolc hónapja történt, azóta vannak a fülében, most problémája lett az egyikkel és reklamálni kezdett, lejárató kampányba fogott.

Ezt egyértelműen a nézettségért csinálta, semmi másért

- emeli ki Natália.

Én vagyok az egyetlen szolgáltató, aki a mai napig nyilvános statisztikát vezetek: hány darabot készítettem, stb. De amire nagyon büszke vagyok, hogy több mint 110 millió forint értékű piercinget ajándékoztam el rászorulóknak. Ám amire soha nem gondoltam, hogy egyszer az irigységgel is meg kell küzdenem, és az interneten nagyon könnyű felhergelni az embereket, ez a TikTokker is ezt csinálta. Ez nagyon veszélyes

- tette hozzá.

Ráadásul erre a gyűlöletvonatra felszállt egy győri nő is, és tíz lejárató videó és több napi zaklatás után egészen odáig ment, hogy konkrétan durván megfenyegette Natáliát:

Én csak annyit mondok, állítsd le magadat, mert te engem nem ismersz, de majd meg fogsz ismerni. (..) Személyesen fogunk találkozni, én azt el fogom intézni

- mondta többek között a nő Natáliának, de ennél még sokkal durvább fenyegetés is elhangzott. A teljes hangfelvételt IDE kattintva tudod meghallgatni!

Bár megszólalásig hasonlított Helgára: a képen 24 évesen Natália van Imrével Fotó: Dévényi Natália

Én bekapcsolok a fenyegetéstől, olyan állapotba kerülök, mintha visszavitt volna valaki 30 évvel

- mesélte remegő hangon Natália.

1991. június 27-én Natália akkori élettársa, Farkas Imre egyszer csak kapott egy hívást: elrabolták a lányát, Helgát.

Pénzt kértek, 500 ezer márkát. Soha nem jött létre a csere: összesen 14-szer hívták fel még Imrét, de aztán hirtelen abbamaradt...

- emlékezett vissza Nati a történtekre.

Hét év után pedig kiderült, hogy sajnos Helgát az elrablását követő napokban meggyilkolták. De az ezt megelőző hét évet félelemben éltük, mivel nem tudtak pénzhez jutni az emberrablók, mindig attól féltünk, hogy újra megpróbálják. Itt a célpont akár én is lehettem volna, hiszen Imrével éltem akkoriban. Fegyverrel kellett járnom és a mai napig is önvédelmi fegyverem van.

Azóta kiderült, hogy a lányt két férfi, Cs. József és J. Benedek rabolták el. Ami furcsa, hogy J. Benedek elhunyt a rablás után nem sokkal. Cs. Józsefet ültették le, aki azóta már szabadult, információink szerint külföldön él.