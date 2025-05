"Megérdemelt volna egy jövőt" – azért küzd a színésznő, hogy lefagyaszthassa kamasz fiát

Egy anyuka versenyt fut az idővel, hogy le tudja fagyasztani elhunyt fia testét, hogy majd a jövőben a tudomány segítségével újra visszatérhessen az élők közé. Clare McCann ausztrál színésznő kétségbeesett harcot vív, hogy összegyűjtse a szükséges 300 ezer dollárt (106 millió forintot) fia, a 13 éves Atreyu kriogén fagyasztásához.

Clare McCann mindent megtenne, hogy fiát visszahozhassa az életbe Fotó: YouTube

A fiú múlt hónapban vetett véget az életének, miután az anya elmondása szerint könyörtelen iskolai zaklatás áldozata lett.

Szavakkal leírhatatlan fájdalmat jelent kimondani, hogy Atreyu elvette a saját életét egy elviselhetetlen pillanatban. Ez nem az ő hibája volt. Az iskolarendszer hagyta cserben őt, miközben szörnyű mértékű zaklatást kellett elszenvednie

– írta posztjában McCann.

Atreyut már az első középiskolai héten verbális bántalmazás, fenyegetés és egy erőszakos incidens érte: állítólag víz alá nyomták egy iskolai tábor során. Később származása miatt bántották, zaklatták, a külsejét és egy születési rendellenességét gúnyolták. Az anya szerint sem a rendőrség, sem az iskola nem lépett, hiába jelezte a problémát.

Könyörögtem segítségért. Panaszt adtam be, orvosi papírokat. Senki sem hallgatott rám.

Áprilisban Atreyu már attól rettegett, hogy vissza kell mennie az iskolába. Április 2-án pedig azzal fenyegetőzött, hogy öngyilkos lesz, ha visszaküldik az iskolába, majd 11-én poszttraumás stressz szindrómával diagnosztizálták, és röviddel ezután öngyilkos lett. Utolsó üzenetében bocsánatot kért, és szeretetéről írt, majd egy piros szív emojival búcsúzott.

McCann jelenleg azért küzd, hogy fiát kriogén módon megőrizhessék, így talán egy nap visszahozhatják őt.

Csak 13 éves volt. Megérdemelt volna egy jövőt. Ha az iskola és a hatóságok közbeléptek volna, amikor segítséget kértem, talán még mindig élne

– jelentette ki a gyászoló anya, aki kétségbeesett adománygyűjtésbe kezdett. Az összegyűlt pénz egy részéből országos zaklatásellenes kampányt szeretne indítani, és jogi lépéseket is tervez azok ellen az intézmények ellen, amelyek szerinte cserbenhagyták a fiát. Atreyu édesanyját követve a színészet iránt is érdeklődött, szerepelt 2019-es Benefited című filmben, valamint több színházi produkcióban és tévésorozatban is. A vörös szőnyegen gyakran anyja oldalán tűnt fel – írja a Daily Mail.