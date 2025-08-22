Iszonyat Ócsán: Mentőhelikopter, több mentőautó és speciális gyermekmentő sietett a 10 hónapos kisfiúhoz

Csütörtök délután egy szörnyű baleset történt Ócsán, amikor egy 10 hónapos kisfiú egy forró vízzel teli vödröt rántott magára. Az anya bár a közelben volt, sajnos már nem tudta megakadályozni a balesetet. Szomszédját kétségbeesetten hívta, a nő azonnal a sokkos állapotban lévő anya és kisfia segítségére segített, ő értesítette a mentőket is. A kisfiúhoz mentőhelikopter is érkezett, ugyanis első- és másodfokú égési sérüléseket szenvedett. A kicsi a baleset után égési centrumba került.

Forró vízzel teli felmosóvödröt rántott magára a csecsemő Ócsán

A forró vízzel teli vödörben szeretett volna megkapaszkodni

Az édesanya is otthon volt, amikor a 10 hónapos kisfia magára rántotta a felmosóvödröt, de már nem tudta megakadályozni kisfia hirtelen mozdulatát. A kisfiú a vödörben szeretett volna megkapaszkodni, úgy próbált meg felállni. Csakhogy a vödör tele volt forró vízzel, amikor pedig a kicsi belekapaszkodott, a vödör felborult, a forró víz pedig megégette a kicsi bal kezét és a lábát is.

A nő szomszédja sietett a háromgyerekes, külföldi származású édesanya segítségére, miután a nő felhívta őt telefonon. Azonnal elkezdték hideg vízzel locsolni és borogatni a kicsi testét.

Amint felvettem a telefont, hallottam, hogy baj van. Amikor idejöttem, akkor már le volt vetkőztetve a kicsi, már csak pelus volt rajta. Mondtam, hogy rögtön hideg víz, aztán beletette a kis kádba és azzal locsolgatta, de szegény nagyon sírt, szerintem sokkos állapothoz közel volt a pici

– mondta a segítségre siető szomszéd a Tényeknek, aki a helyszínre érkező mentőknek is segített elmagyarázni a kisfiú sérüléseit.

A kisfiú sérüléseit azonnal elkezdték ellátni

Mivel nem lehetett tudni, hogy milyen súlyosak a kisfiú sérülései, ezért a mentők hatalmas készültséggel érkeztek a helyszínre. Mentőhelikopter, több mentőautó és speciális gyermekmentő is érkezett a helyszínre, az orvosok pedig amint a helyszínre érkeztek, azonnal átvették a kicsi ellátását.

A 10 hónapos kisfiú testének 7-8 %-a szenvedett első-, illetve másodfokú égési sérüléseket.

A helyszíni hűtést és fájdalomcsillapítást követően a közel egy éves kisfiút égési centrumba szállították. A tipegő azóta hála istennek jobban van, pénteken haza is engedték a kórházból.