Újabb duchenne-es gyermek kér segítséget: Ábel álma, hogy ő is átlagos kisfiú lehessen

Béres Ábel családja úgy érezte, hogy a föld nyílt meg a lábuk alatt, amikor megtudták, hogy a kisfiú Duchenne-féle izomdisztófiában szenved. Ábel csaknem ötéves volt, amikor elkezdett beszélni. Lépcsőzni, ugrálni, sétálni sem tud sokat, hamar ölbe kéredzkedik. Családja úgy érzi a diagnózis óta egy rémálom az életük, amiből szeretnék, ha egyszer felébredhetnének. Ábel nagymamája megrendülten nyilatkozott a Borsnak.

Ábel közel ötéves volt, amikor elkezdett beszélni Fotó: Olvasói fotó

„Miért pont Ábellel történik mindez, miért nem vállalhatjuk át mi?"

Béres Ábel más vele egyidős gyerekekhez hasonlóan szeret LEGO-zni, autókkal játszani, a szabadban homokozni, csúszdázni és imádja a vizet. Valamiben azonban ő mégis más, mint a többi kisfiú, Ábel Duchenne-szindrómás. Ez azt jelenti, hogy izomsorvadásos betegsége miatt az izmai folyamatosan épülnek le, 10 éves kora körül kerekesszékbe kerülhet, majd izomsorvadása eléri a légzőszerveket és a szívizmokat is, míg be nem következik a legrosszabb. Ábel még csak 5 éves, de már most sok mindent nem enged a teste, amit a kisfiú szeretne. Más kisfiúktól eltérően ő ugrálni nem igazán tud és gyalogolni sem hosszú távon, hamar elfárad. Betegsége lassítása miatt szteroidokat szed, ami miatt alacsony a termete. Családja kétségbe van esve, hogy mi lesz a kisfiú sorsa.

Gyakran feltesszük magunkban a kérdés, hogy miért pont vele történik mindez, miért nem vállalhatjuk át mi? Azóta rémálom az egész életünk. Ezzel kelünk és fekszünk, hogy hogyan tovább. Rettegünk, hogy mikor esik le a lábáról, egyre gyakrabban mondja, hogy fáj a lába. A remény tartja bennünk a lelket, a csoda, a Jó Isten és hogy fejlődik az orvostudomány és lesz időben rá gyógyszer

– nyilatkozta a Borsnak Ábel nagymamája, Batáriné Bódi Etelka. Az egyetlen gyógymód, ami elérhető a duchenne-es betegek számára az egy több mint 1 milliárd forintba kerülő génterápia. Jelenleg Magyarországon egyetlen kisfiú kapta már ezt meg, Kneifel Ádin, akinek a gyűjtésben egy anonim jótevő segített, hogy a csillagászati összeget elérje a család. Ábelék még csak épp hogy elérték a 4 millió forintot, így nagy szükségük van az emberek segítségére, hogy neki is legyen esélye a számára életmentő terápiára.