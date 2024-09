Jó hírek érkeztek a Duchenne-szindrómás Ádinról: hihetetlen, mire képes már a génterápia óta

A debreceni család számára új időszámítás kezdődött augusztus 29-én, amikor hazatérhettek Dubajból. Hiszen 68 nappal előtte még egy izomsorvadásos beteg kisfiúval utaztak ki, akinek meg vannak számlálva az évei, haza pedig azzal a reménnyel térhettek, hogy Ádin előtt ott az egész élet, megéri a felnőttkort. A Duchenne-féle izomdisztrófiában szenvedő kisfiú izmai a génterápiának hála nem sorvadnak tovább, így az nem éri el a szívizmait és a légzőszerveit, sőt, most már csak egyre erősebb lesz. Ehhez persze sok-sok torna, fejlesztés és vizsgálat kell, de az édesanya, Krucsó Anikó legutóbbi bejegyzésében jó hírek érkeztek Ádinról.

Ádinéknak 1,1 milliárd forintot kellett összegyűjtenie, hogy a kisfiú megkaphassa a génterápiát / Fotó: Facebook/Együtt Ádin Kezét Fogva Alapítvány

Ádin megtanult futóbiciklizni és egyre erősebb

Ádinék életében új fejezet kezdődött hazatérésük után, már az Alapítvány Facebook-oldalán is ritkábban jelentkeznek be, ami csak jó hír, hiszen azt jelenti, hogy minden rendben velük. A család most minden pillanatát kiélvezi, hogy Ádin otthon van, így még óvodába sem szeretnék őt vinni, hisz nagyon fárasztó időszakon van túl. Az otthoni fejlesztések azonban nem maradhatnak el, aminek meg is van az eredménye.

Nagyon hamar sikerült kialakítanunk a fejlesztések köré a napi rutint. Hetente járunk vérvételre, gyógytornára és úszásoktatásra is. A gyógytornai felmérésen Ádin elért pontszámai egyértelmű fejlődést mutatnak. A vérvételi értékek van, hogy kicsit megemelkednek, de még így is bőven a tökéletes kategóriába tartoznak

– írta Krucsó Anikó, Ádin édesanyja új posztjában, kiemelve, hogy mivel hamarabb hazatérhettek Dubajból, így folyamatosan tartják a kapcsolatot az ottani orvosokkal.

– A napjaink nagyon aktívak. Ádin megtanult időközben futóbiciklizni, ami nagyon jó hatással van az egyensúlyára. A következő cél, hogy ráérezzen a pedálozásra és legyen annyi erő a lábában, hogy tudja hajtani a pedált és megtanuljon biciklizni. Fantasztikus látni, hogy napról napra erősödik és hogy az eredmények is ezt mutatják – mesélt az új, hihetetlen mérföldkőről az édesanya, aki nem is lehetne boldogabb, hogy kisfiánál már szóba jöhet a biciklizés, hiszen az izomsorvadása a génterápiának hála megállt.

Szülőként a célunk, hogy a legideálisabb környezetet teremtsük neki szárnyai bontogatásához. Büszkék vagyunk a kis hősünkre

– tette hozzá Anikó.