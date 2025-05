„Hatalmas harc” - Már a születése előtt jelentkeztek a problémák, az életéért küzd az 5 éves Szandika

Szandika még csak októberben lesz 5 éves, de már most élete legnagyobb harcát vívja. Az angyali kislánnyal tavaly májusban jártak orvosnál a szülők, amikor nehézséget okozott neki a székletürítés. Akkor azonban fel sem merült még, hogy daganat okozhatja a panaszokat. Végül tavaly októberben már pisilni sem tudott a kislány, így ismét orvosi vizsgálatok alá vetették. Ekkor derült ki, hogy már májusban is nagyobb volt a gond: Szandinak súlyos daganatos betegsége van, ami embrionális korban alakul ki és nem csak csírasejtes, hanem idegsejtes is. Ráadásul a kislány daganata már áttétet képzett a tüdőben is.

Szandi hősként küzd a daganatos betegséggel, ami már áttétet képzett a tüdejében is / Fotó: Facebook

„Én is daganatos betegséggel küzdöttem, akkor ő adott erőt, most én neki"

Császiné Andi már szíve alatt hordta Szandit, amikor hosszú ideig tartó nőgyógyászati problémák után kiderült, hogy méhnyakrákkal küzd. Ekkorra Andi már áldott állapotban volt, 28 hetes kisbabája még öt hetet kapott a pocakjában, mikor az orvosok úgy döntöttek, hogy tovább nem lehet várni. Így Szandi koraszülött baba lett, Andinak pedig eltávolították a méhét és kezdetét vette a kezeléssorozat.

Szerencsére Szandi szépen fejlődött, én pedig a családom miatt elszántan végigcsináltam a gyógyuláshoz vezető, egyáltalán nem könnyű utat. Ebben nekem akkor ő, a pici lányom adott erőt. Most rajtam a sor, most én adok neki erőt, most neki is meg kell küzdenie egy hatalmas harcot, nagyobbat, mint nekem kellett

– mondta el a Borsnak Andi, Szandi édesanyja.

Szandika családja anyagi segítséget kér, hogy kislányuk gyógyulására fókuszálhassanak / Fotó: Facebook

A kicsi lányra most hatalmas harc vár, már 4 blokk kemoterápiát kapott, egy 8 és fél órás műtéttel pedig sikerült kiműteni a daganatát.

Azt mondták, valószínűleg nem éli túl a műtétet, 95%, hogy elvérzik. Ehhez képest nagyon jól sikerült, de mind a tíz körmünket lerágtuk, mire sikerült eltávolítani. Ráadásul a farokcsonttal együtt tudták csak kiműteni a teniszlabdányi daganatot

– számolt be minden szülő rémálmáról Andi. Sajnos azonban már áttétet kapott a tüdő, így Szandi harca folytatódik. Az angyalarcú kislány tüdejében egy 7 és egy 8 mm-es daganat van és sok apró, amik miatt nincs vége a küzdelemnek. A szülők már mindennel próbálkoztak, hogy kislányuk életét megmentsék.