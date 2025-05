Bizsergető érzés fogta el, egy csók után kapott halálos diagnózist a 48 éves családanya

Sarah, a 48 éves édesanya és üzletasszony úgy érezte, mintha elektromosság bizsergette volna, amikor megcsókolta férjét. Az érzés mögött azonban nem a romantika, hanem egy ritka és agresszív rákos megbetegedés rejtőzött.

2017-ben kezdődött a rémálom, amikor Sarah az egy héten át tartó furcsa érzés miatt orvoshoz fordult. Először neuralgiára gyanakodtak, de a fül-orr-gégész már ránézésre tudta:

Az orvos azonnal látta a daganatot, ahogy kinyitottam a számat. Nem tudom, hogy nem vettem észre korábban.

A biopszia adenoid cisztikus karcinómát, egy alattomosan terjedő fej-nyaki daganatot mutatott ki. A túlélés érdekében Sarah komoly beavatkozásokon esett át: „A fél állkapcsom és a szájpadlásom eltávolították. A lábszáramból vett szövetből építettek újat. Még mindig érzek szőrszálakat nőni a számban.”

A 19 órás műtét után hónapokig tartó sugárkezelés következett, majd jött az újabb csapás: a rák hét év után kiújult, ezúttal a tüdejében. Az újabb műtétek következtében szinte teljesen lebénult – kiderült, hogy Guillain–Barré-szindróma támadta meg a testét.

A férjem sírt, én pedig négy órán belül a nyakamtól lefelé lebénultam. Intubáltak és hosszú ideig az intenzíven feküdtem

– vallott kálváriájáról Susan a Mirror-nak.

A Guillain-Barré-szindróma egy ritka autoimmun betegség, ami a perifériás idegeket támadja meg. Leggyakrabban a végtagokat, a kezeket és lábakat érinti, de az agyidegeket károsító formája is van. Ezek zsibbadását és gyengeségét váltja ki, fájdalom, akár bénulás is jelentkezhet.

Az orvosok szerint a GBS hátterében valószínűleg a legyengült immunrendszere és korábbi fertőzések állhattak. Egy neurológus úgy fogalmazott: „A Guillain–Barré nem gyógyítható, de jó eséllyel kezelhető.” A rehabilitáció hosszú hónapokig tartott, Sarah újra megtanult járni, nyelni, lélegezni. Lelki erejét pedig a védikus meditációból merítette: „A mantrázás segített túlélni a hullámvölgyeket. Teljesen megváltoztatta az életemet.”

Ma már nemcsak vezérigazgatóként dolgozik, hanem saját programját, a Medi-Steady-Go-t is vezeti, és könyvet is írt a történetéről. Sarah esete bizonyítja: a test gyógyítása mellett a lélek ereje is életmentő lehet.