„Nem haragszom a sofőrre” - fia után a kőröstetétleni balesetben elhunyt férjét gyászolja Erzsébet

- A másik család megjelent nálunk. Náluk volt Attila táskája és a testéről levágott véres ruhák is. Nagyon rossz állapotban voltak ők is, hiszen az egyik szerettüket elveszítették, a másik pedig nagyon megsérült. Borzasztóan sajnálom őket is, hiszen ők is gyászolnak, nemcsak mi. Én egyáltalán nem haragszom a sofőrre, úgy gondolom, hogy ennek együtt viseljük a terhét.