„Az életéért küzdött” – Ritka, gyógyíthatatlan betegség tört a 3 hónapos fiú életére

Egy házaspár számára rémálommá változott az élet, mivel mind a két fiúk egy rendkívül ritka genetikai rendellenességgel született. A 41 éves Kate Greenstock és párja, a 44 éves James Reeve azt a lesújtó hírt kapta, hogy fiuk, a most ötéves Otis súlyos kombinált immunhiánnyal (SCID) született. Amikor a párnak megszületett a második fiuk, a most hároméves Nelson, kiderült, hogy ő is SCID-ben szenved, és őssejt-transzplantációra volt szüksége a túléléshez, akárcsak a bátyjának. A kettős sorscsapást nem tudták elhinni, és teljesen összetörtek.

A SCID egy olyan állapot, amely azt jelenti, hogy a fiúknak gyakorlatilag nem működött az immunrendszerük, és három hónapos korukban jelentkezett először az első tünet: a hányás. A pár sosem hallott a SCID-ről, mielőtt Otis 2019 júliusában megszületett, de észrevették, hogy körülbelül három hónapos korában nem hízott tovább, és akkor már tudták, hogy valami nincs rendben. Az orvosok felfedezték, hogy Otisnak tüdőgyulladása van, és intenzív osztályra került. Ekkor tudták meg, hogy Otisnak SCID-je van, mindössze hat hónapos volt.

„Akkor még lélegeztetőgépen volt, és az életéért küzdött, ezért az orvos azt mondta: Az első dolog, amit tennünk kell, hogy levesszük a lélegeztetőgépről, de azt is mondta, hogy a SCID kezelése egy évig fog tartani” - kezdte Kate.

A National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) szerint az állapot halálos, általában az élet első egy-két évében, hacsak a csecsemők nem kapnak immunrendszert helyreállító kezelést, például transzplantációt. A családot az mentette meg, hogy két német donor is jelentkezett a felhívásukra. Az őssejt-transzplantáció sikeres volt, és idén, Otis a beavatkozás utáni ötéves évfordulója után a család találkozhatott a két donorral.

Kate hozzátette: „A családomnak nem volt más választása. Bizonyos szempontból nem volt szerencsénk, de mégis olyan szerencsések voltunk, hogy Németországban az a két férfi létezik. Könnyen mondhattak volna nemet, de mégis hajlandóak voltak időt áldozni és a testüket kitenni valaminek értünk”.