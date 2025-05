3500 dollár? Brutális drágulás jöhet az iPhone-oknál

Az Apple május 1-jén bejelentette, hogy az Egyesült Államok és más országok közötti vámháború következtében 900 millió dolláros többletköltséggel kell számolnia a második negyedév végéig. A cég vezérigazgatója, Tim Cook szerint ez a kiadás a globális vámrendszerek, politikák és alkalmazások változatlansága esetén várható.

Az Apple szerint a drágulás veszélye nem zárható ki Fotó: Forrás: mama_mia / Shutterstock.com

Cook megnyugtatta a részvényeseket, hogy a vállalat már megtette a szükséges lépéseket a jövőbeni vámhatások enyhítésére. Bár a költségek jelentősen nőttek, azt mondta, a cég csak „korlátozott hatást” érzékelt az elmúlt időszakban, részben a beszállítói lánc átszervezésének köszönhetően. A jövőben az amerikai piacra szánt iPhone-ok nagy része Indiából, míg az iPadek, Mac-ek és Apple Watchok többsége Vietnámból érkezik majd. Mint fogalmazott:

A múltból megtanultuk, hogy ha minden egyetlen helyre koncentrálódik, az túlságosan nagy kockázatot jelent.

A szakértők szerint igen komoly drágulás jöhet az Apple-termékeknél

A piaci elemzők azonban óvatosságra intenek. Jacob Bourne, az Emarketer szakértője szerint a gyártás Indiába helyezése kérdéseket vet fel a kivitelezés ütemezését, a gyártókapacitást és a költségek elkerülhetetlen növekedését illetően. Ezek akár a fogyasztókra is átháríthatók lehetnek – írja a Unilad.

Dan Ives, a Wedbush Securities elemzője még tovább ment: szerinte ha a vámháború elmélyül, a következő iPhone akár 3 500 dollárba is kerülhet, szemben a jelenlegi csúcsmodell, az iPhone 16 Pro Max 1 199 dolláros árával. Úgy véli, ha a vásárlók valóban hajlandóak ennyit fizetni, akár New Jersey-ben vagy Texasban is gyárthatnák a készülékeket – de 1 000 dolláros áron ez az elképzelés szerinte nem reális.

A helyzet tehát bizonytalan, és bár az Apple igyekszik csökkenteni a hatásokat, a jövőbeni drágulás veszélye azonban nem zárható ki.