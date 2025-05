Betegségek, kihívások, katasztrófák – Egy hős anya mindent átvészel

Vannak anyák, akik nemcsak életet adnak, hanem a gyermekük életéért is küzdenek – nap mint nap. Hős anyukák, akik túlélik a lehetetlent, és mosolyogva ölelik magukhoz gyermeküket még akkor is, ha a fájdalom vagy a múlt terhét cipelik. Ők azok, akik erőn felül szeretnek, kitartanak és példát mutatnak emberségből, hitből és anyai odaadásból. Az ő történeteik nemcsak meghatnak – inspirálnak is.

A hős sajóládi anya megmentette családját Fotó: Olvasói

Csipke Mariann, a sajóládi édesanya élete legnehezebb pillanatában is az anyai ösztöneire hallgatott. Amikor otthonuk kigyulladt és a tűz percek alatt végigfutott a házon, habozás nélkül rohant be, hogy kimentse három gyermekét a lángok közül. Saját életét és testi épségét kockáztatta, hogy megóvja őket – a tűz következtében teste 40 százaléka megégett, különösen a háta és a karjai sérültek súlyosan. Mégis, egyetlen pillanatra sem kérdőjelezte meg döntését. Bátor tette nemcsak gyermekeinek adott új esélyt, hanem mindannyiunk számára példát mutat arról, mit jelent az igazi anyai szeretet: feltétel nélküli, önfeláldozó és ösztönösen védelmező. Mariann nemcsak hős anya – ő az anyai szeretet élő szobra.

Anikó Csodanő díjat is kapott Fotó: Olvasói

Hornischer Anikó, az SMA-val küzdő Tomika édesanyja rendíthetetlen kitartással harcol kisfia életéért. Amióta kiderült Tomika súlyos betegsége, Anikó minden napját a gyógyulásért folytatott küzdelem tölti ki. Nemcsak az idővel versenyeztek, hanem a világ egyik legdrágább gyógyszerének, a Zolgensma génterápiának a finanszírozásáért is. Mióta a kisfiú megkapta a génterápiát, rengeteget fejlődött, Anikó pedig végig töretlenül támogatja gyermekét. Bár nem tartja magát hősnek, elkötelezettsége és anyai szeretete példaértékű. Ezért is jelölték a (H)ősanya kategóriában az I. Carrie Csodanő díjra, elismerve mindazt, amit fiáért tesz.

Boglárka kitartóan harcol kisfiáért Fotó: Olvasói

Micskó Boglárka, a debreceni édesanya kisfia, Beni életéért küzd, aki Duchenne-féle izomsorvadásban szenved. A diagnózis 2024 decemberében derült ki, amikor Beni még csak négyéves volt. A betegség gyors lefolyású, és a gyermek egyetlen esélye egy külföldi génterápia, amely több mint egymilliárd forintba kerül. Boglárka és családja azóta folyamatosan gyűjtést szerveznek, hogy összegyűjtsék a szükséges összeget. A mindennapi stressz és a bizonytalanság ellenére Boglárka kitartóan harcol fia életéért, remélve, hogy Beni teljes életet élhet majd.