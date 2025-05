Tudjuk, mire fogod költeni a lottó ötöst: ez a legdrágább balatoni álomotthon

Mindig is szerettél volna egy jó kis házat a Balaton mellett? Ez a balatonfüredi kistérségben fekvő Monoszlón található kastély a legjobb választás, ha megnyered a lottó ötöst, ami 2,33 milliárd forint ezen a héten. Még marad is az összegből, hiszen most engedményes áron, csak 1,97 milliárd forintért kaphatod meg ezt az álomotthont az eredeti 2,26 milliárd helyett. Ahogy ezt megtudtuk az ingatlanbazár.com-ról.

Milyen álomotthont kaphatsz ezért az árért?

Minden szinten szinte mindent. Ez a kastély egy francia stílusban megépített borbirtok. Három emeletes, és 10 hektárnyi szőlőtermő terület tartozik hozzá. Ez a termőföld elnyerte a „Magyarország legszebb szőlőbirtoka” címet.

Kilenc szoba és 12 fürdőszoba található a kastélyban. A szobákhoz lifttel is el lehet jutni.

A középső szinten egy elegáns, nagy teraszos étterem és egy 25 fő befogadására alkalmas tárgyaló található.

A legalsó szinten pedig wellness-részleg van kialakítva. Itt van belső, kültéri medence és szauna is. A kastély bármelyik részéről gyönyörű kilátás nyílik a Káli-medencére.

Igazi álomotthon a Monoszlón lévő kastély/Fotó: Ingatlanbazár

A legérdekesebb rész még hátravan

A legalsó szinten található még egy borászat és borospince is. A borospince több mint 300 éves, de 2012-ben volt felújítva. Ennek a pincének a nevéhez több nívós díj is kapcsolódik. Világhírű borai számos éremmel rendelkeznek.

Mennyit kell még költeni a bútorokra?

Semmit. A mostani engedményes ár magába foglalja a mostani berendezést, és még a borospince készleten lévő borait.

Már csak ügyesen kell ikszelned a lottószelvényen, és tiéd lehet az az álomotthon. Utána érdemes gyorsan lecsapni erre a kastélyra, amíg ilyen jó áron van!