„Fura árnyat láttam...” – sötét titkokat rejt az elhagyatott téglagyár – Fotók

Volt, hogy a solymári kúria misztériumának nyomába eredt, máskor pedig sötét titkok után kutatott K. Kálmán, alias Urbex Kálmán. A férfi sok olyan elhagyatott helyen járt már Magyarországon, ahol gyanús jelek után vágyott, és mindig valamit tapasztalt. Nem tagadja, igazi borzongást akar érezni, akárhányszor útnak indul. Ezúttal egy Budapest melletti téglagyár néptelen falai közé merészkedett.

Urbex Kálmán szerint különös dolgot rejt az elhagyatott téglagyár / Fotó: Urbex Kálmán

Urbex-rejtély a téglagyárban

Omladozó falak, beomlott szobák közé került Kálmán, húsvétvasárnap hajnalán. A téglagyár falai között szörnyű rejtély lakozott: bár úgy tűnt, hogy az erdő melletti helyen már minden hátra van hagyva és csak a szél fúj a romokat, Kálmán mégis azt érezte, hogy nincs egyedül.

Titkot rejt a téglagyár? / Fotó: Urbex Kálmán

Hajnali egyet ütött az óra, amikor valami jelzett neki.

- Megrázó élményben volt részem! Mintha a föld alatt dübörögtek volna. Nem tudom, hogy mi lehetett, de az biztos hogy a téglagyár alatt nincs semmi! - árulta el a Borsnak Urbex Kálmán.

Omladozó falakat, és még egy furcsa árnyat is látott ott az urbexes / Fotó: Urbex Kálmán

A férfi szerint különös dolgok történtek ott: dübörgés hallatszott a föld alól, hangok kísérték az útját a téglagyáron belül. Aztán meglátott egy lényt, ami akár maga az ördög is lehetett.

Már a kijáratnál voltam. Egy fura árnyat láttam! Nem tudom mihez hasonlítani, de nagyobb volt mint egy ember. Rögtön frászt kaptam! Kiszaladtam az épületből az erdőbe. Kerülve mentem vissza a kocsimhoz. De visszatérek! Veszek egy szellemdetektort, az a biztos.

– zárta szavait Urbex Kálmán.

A férfi szerint dübörgés hallatszik a helyen, csakhogy a föld alatt nincs már semmi Fotó: Urbex Kálmán

Szellem vagy maga az ördög?

A férfi több fotót is készített az elhagyatott téglagyárról. Köztük van egy olyan is, amin a lény is látszik! Mintha egy kutyaarcú rém nézne vissza a fotón. Mutatjuk a képet.

A kutyaarcú rém a fotón Fotó: Urbex Kálmán