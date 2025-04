"Korán elhagytál" - a születésnapján halt meg a fiatal Alexandra

Alexandra Săsărman a szülei hegyi kabinjában szállt meg barátaival, amikor a tragédia történt. Holttestét a pezsgőfürdőben találták meg barátai, akik az áldozat születésnapját ünnepelték.

Tragikus hirtelenséggel hunyt el egy fiatal egyetemista a születésnapján / Fotó: Marc Ignacio / Unsplash.com (illusztráció)

Alexandra éppen április 12-én töltötte be 22. életévét, amikor is meghívta barátait szülővárosába, Besztercébe. Halála előtt a fiatal lány jogot hallgatott az egyetemen - írja a The Sun.

A helyi média szerint a lány hirtelen szívleállás következtében halt meg.

Nem tudjuk, miért, nem tudjuk, hogyan történhetett ilyesmi, csak annyit tudunk: olyan korán elhagytál minket, és összetörted a szívünket

- tisztelgett emléke előtt professzora.

A helyiek ismerték és szerették lányt és családját, halála teljesen megrázta a közösséget. Édesapja fogorvos volt, édesanyja közalkalmazott. Nagymamája mellé temették még a héten.

Nem sokkal azután történt ez az eset, hogy egy brit kisgyerek belefulladt az úszómedencébe egy családi nyaraláson.