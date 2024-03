"Végre újra mosolyog, játszik, csacsog" – Dubaji sütivel ünnepelte a névnapját SMA Tomika

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, SMA Tomika a légkondi miatt tüdőgyulladást kapott Dubajban. A kisfiút kórházban is kezelték, ugyanis légzéstámogatásra is szüksége volt. Tomika ebben a helyzetben is hősiesen helyt állt és minden erejével harcolt a betegség ellen. Kitartásának hála két héttel később már a szállodában lábadozhatott. Bár még nem lélegezhetett fel a család teljesen, a gyógyuló Tomika névnapját így is megünnepelték.

Tomika nagyon örült, hogy végre elhagyhatta a kórházat Fotó: Facebook/Együtt Tomikáért

Tomika kórházba került kezdődő tüdőgyulladással. A legijesztőbb ebben az, hogy március 4-én, délután még semmi sem látszott rajta. Este pici hőemelkedése volt és éjszaka kezdett el csúnyán köhögni

– árulta el korábban Hornischer Anikó, Tomika édesanyja.

Mivel a kisfiú egy hete is lázas volt, rögtön bevitték őket a kórházba, ahol az első meghallgatás után a röntgenben kötöttek ki, ahol azonnal kiderült, hogy a bal tüdején egy csúnya nagy folt éktelenkedik. A pulmonológus bakteriális felülfertőzésre gyanakodott így csak annyi időt kaptak, hogy összepakoljanak a szállodában és beköltözzenek a kórházba. Tomikának azonnali légzéstámogatást írtak elő. Most is minden erejével harcolt ellene, akárcsak az SMA-val. Borzalmas éjszakákon van túl a család, folyamatos köhögtetés, rezonancia, váladékszívás kellett, hogy csírájában elfojtsák és visszafordítsák a tüdőgyulladást. Mellette vénásan kapott infúziót és antibiotikumot. Kezdetben csövön keresztül akarták etetni, de szerencsére volt annyi ereje, hogy ezt elkerüljék.

– Tegnap Tomika pulmonológusa előrehozta a röntgent, mert látszatra már teljesen jól volt, csak nagyon köhögött még. Sajnos ez látszat marad csak, mert a bal tüdőlebenyén még mindig ott éktelenkedik az a csúnya folt, bár hála csökken a mérete. Még nem lélegezhetünk fel, hogy meggyógyult, kapott még egy heti antibiotikumot is és három féle hörgőtágítót. – adott hírt a kisfiú állapotáról az anyuka.

Szerencsére azonban a doktor úr úgy ítélte meg, hogy a további felépülést már a szállodában folytathatja, Tomika legnagyobb örömére. Így szerencsére a névnapját nem kellett kórházban töltenie.

Nekünk az volt a legnagyobb ajándék, hogy végre elmehettünk picit sétálni és magunkba szívhattuk a napfényt.

– mondta Anikó, aki azt is elárulta, hogy Tomika végre jobban van, de nagyon félnek attól, hogy visszaesik, ezért karantént tartottak a szállodában.

A kisfiú és édesapja együtt ünneplik a névnapjukat Fotó: Facebook/Együtt Tomikáért

A szállásunkon tartottuk a karantént, de ma olyan szépen sütött a nap, hogy úgy döntöttünk kell a friss levegő. Köhög még, meg picit rekedt a hangja, de már végre újra mosolyog, játszik, csacsog.

– részletezte a kisfiú anyukája, aki azt is elmondta, hogy már tornázni is mennek, amitől picit tart, mert mindig a torna után lázasodott be.

– Reméljük csak véletlen egybeesés, de holnap nagyon fogunk figyelni hol milyen erős a klíma. – zárta gondolatait Anikó.