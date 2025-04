Rejtélyes fakarós sírt találtak Debrecenben: kiderült a szívszaggató története

A Nagy család is itt lakott. Nagy Erzsébetet egy orosz katona le akarta fogni. Ő fejszével védte magát, rátámadt a katonára, aki végül lelőtte. Ott a helyszínen temették el, sírt állítottak neki. 1-2 év múlva bevitték a temetőbe, de a sírt továbbra is gondozták. Akkoriban nagy élet volt arra, sokan éltek ott, az én nagyszüleim és dédszüleim is. Most teljesen elhagyatott.