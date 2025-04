Jön a Sárkány hava: ezt tartogatja a csillagjegyeknek

A kínai csillagjegyek adott évhez, nem hónaphoz köthetők, ahogy azt a zodiákusnál megtapasztalhattuk. A kínai horoszkóp 12 állatot vesz alapul, akik a legenda szerint egy évre megkaparintották a hatalmat Nefrit császár engedélyével. Így amikor a kínai horoszkópot vesszük alapul, akkor azt kell megfigyelnünk, melyik állat évében születtünk. De ugyanígy mind a 12 hónapnak megvan a maga állata is. Április így lesz a Sárkány hava, ami bőséget, szerencsét és jólétet képvisel.

Április 5-én elkezdődik a Sárkány hava, így vonzhatjuk be most a bőséget Fotó: Wikipedia

Ezt hozza a Sárkány hava

Április 5-én, szombaton kezdetét veszi a Sárkány hava, ami kedvező, ugyanis a kínai állatöv szerint a Sárkány nagyon erős állat, ráadásul a bőséget és a szerencsét képviseli. És ha még mindez nem lenne elég, 2025 a Kígyó éve, pontosabban a Fa Kígyó jegyében telik. A Fa elem a növekedést szimbolizálja, így olyan évünk lesz, amikor mi magunk is fontos szintlépéseket teszünk meg. Előre lépésre számíthatunk a munkában, a családalapítás terén és pénzügyi emelkedést is várhatunk. De a Kígyó a bölcsesség és spiritualitás jegye is, így önmagunk megismerésének is fontos éve lesz 2025. Ehhez társul tehát áprilisban a Sárkány, ami a bőség és a szerencse állata. Minderre pedig rá is erősíthetünk pár praktikával, amit Debreczeni Dóra boszorkány árult el a Borsnak. A jósnőként és boszorkányként is ténykedő Dóra most egy olyan mágiát osztott meg velünk, amivel a bőséget bevonzhatjuk magunknak.

Bőség bevonzása

Szükséged lesz sóra, cukorra, rizsre és egy tűre. A cukor azért kell, mert a gazdagság édes. A só, mert védelmet ad. A rizs, mert "sok" van belőle. A tű, hogy távol tartsa a szegénységet. Egy tálkában keverd össze a cukrot, a sót és a rizst. Tedd bele a tűt. Hagyd olyan helyen, ahol jól lehet látni 7 napra. Minden nap adj hálát a bőségért. A 7. nap után szórd el a földbe.

– mondta el a trükköt a Borsnak Debreczeni Dóra boszorkány. Ezzel a mágiával tehát még inkább rásegíthetünk a bőség megteremtésére a Sárkány havában.