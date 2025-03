Áprilisi horoszkóp: viták és szakítás, egy jegy nagyon nem fog örülni a hónapnak!

A tavasz második hónapja is számos izgalmat ígér a csillagjegyeknek. Havi horoszkópunk nem csak útmutatást ad áprilisra, de segít eligazodni a mindennapokban, felkészülni a kihívásokra, nehézségekre, ugyanakkor azt is megmutatja, mikor érhetünk el nagyobb sikereket. Az áprilisi horoszkópot az Astronet segítségével hoztuk el olvasóinknak.

Vajon kinek mit ígér az áprilisi horoszkóp? Most kiderül! Fotó: Bors

Áprilisi horoszkóp

Kos

Igazi kaotikus hónapnak néz elébe a Kor: nem csak elsején lesz bolondok napja, hanem mintha egész áprilisban az lenne, ez pedig a jegy kihívások iránti vágyát is alaposan próbára teszi. Két fontos dátumot érdemes megjegyezni: április 18-án a Kos uralkodó bolygója, a Mars átlép az Oroszlánba, ami kifejezetten jó hatással lesz a jegy szülötteire, cserébe 27-én egy egy Mars-Plútó szembenállás gyerekes vitát szülhet, így aznap nem árt vigyázni!

Bika

Ebben a hónapban sok álhírbe futhat bele a Bika, így vigyáznia kell, hogy ne ez alapján döntsön. Ráadásul otthon is lesz pár feszült nap, melynek origója az április 27-ei Mars-Plútó szembenállás lesz, azonban az égitestek lassú mozgása miatt ez már előtte pár nappal is éreztetni fogja a hatását, és bizony még utána pár nappal is. Cserébe 20-án belép a Nap a Bikába, ami nagyszerű lehetőségeket jelent. Ráadásul ez lesz az a hónap, amikor olyan események láncolata indul el, amelyeknek már itt az ideje, a jegy szülötteit valahogy mégis meglepetésként éri.

Ikrek

Az Ikrek számára igazán sikeres lesz az április: korábban valahogy semmi sem akart összejönni, most azonban mintha a sors mindenért kárpótolni szeretné a jegy szülötteit. Már a hónap elején érdemes mindenkivel beszélni, egyeztetni, hogy aztán 18-tól megérkezzenek az eredmények. Sajnos 27-én (illetve az azt körülölelő napokban) lesz egy kellemetlen bolygószembenállás, ami vitákat eredményezhet, így ekkor érdemes mindent nagyon óvatosan kezelni, megfogalmazni.

Rák

Április 18-án a Mars kilép a Rákból, de még előtte egy kedvező bogyóállás (Rák Mars, Skorpió Hold, Halak Vénusz, Szaturnusz, Merkúr, Neptunusz) segít a jegy szülötteinek. Az univerzum azt üzeni: idén húsvétkor nem érdemes nagy felhajtást csinálni, költekezni. A hónap végéhez közeledve egy Vénusz-Szaturnusz együttállás utazásra vagy továbbtanulásra ösztönözheti a Rákokat. Érdemes belevágni!