Sok meglepetést tartogat az április. Három jegy számára lesz igazán szerencsés ez a hónap, máris mutatjuk, hogy ezúttal te is a kiválasztottak között vagy-e.

Ikrek

A Merkúr visszahelyez a saját életed vezetőülésébe – és újra készen állsz, hogy felgyorsulj! Az elmúlt három hétben már érezhetted, hogy szükséged van a változásra, aminek érdekében finomítottad is szakmai céljaidat. De most arra is rájössz, miként érheted el, hogy az emberek ne csak halljanak, hanem figyeljenek is. Áprilisban jól használod ki a lehetőségeket, kiküszöbölöd a zavaró tényezőket, így végre a nagyszabású céljaidra összpontosíthatsz!

Rák

Az elmúlt hetekben úgy érezhetted, mintha homokvárat akarnál építeni, de a víz elmossa, mielőtt befejezhetnéd. Lehet, hogy figyelmen kívül hagytál egy fontos lépést vagy rosszul ítélted meg, mennyi ideig tart valami, esetleg vissza kellett lépned egy olyan tervtől, amely még nem készült el teljesen. Végre minden kitisztul, így világosan fogod látni, merre tartasz. A nehézségek sem voltak hiábavalók – segítettek megerősíteni az alapokat, hogy a következő lépések kiállják az idő próbáját. Legyen szó karrierváltásról vagy személyes célokról, most vágj bele, az univerzum védőburka körülvesz.

Mérleg

Áprilisban hirtelen újra kiegyensúlyozottnak érzed magad! Lehet, hogy az elmúlt néhány hét érzelmileg is fárasztó volt, tele félreértésekkel, de ennek a káosznak most vége. Végre megteremted az egyensúlyt a szerelemben, a baráti kapcsolataidban és a munkahelyeden egyaránt, minden úgy alakul ahogy megérdemled. Készen állsz arra, hogy kimondd az igazat azzal a jellegzetes Mérleg-bájjal és olyan kapcsolatokat helyezel előtérbe, amelyek támogatnak és előbbre visznek.