Orbán Viktor: Ne hagyjuk, hogy a fejünk felett döntsenek Ukrajna EU-tagságáról!

Ahogy azt már megírtuk, a Tisza-párt mond igent Ukrajna EU tagságára nem a magyarok. Bár Magyar Péter vasárnapi gyéren látogatott rendezvényén azt állította, hogy ellenőrizetlen körülmények között összegyűjtött céduláin a "szavazók" szerény többsége mégiscsak támogatja Ukrajna EU tagságát, de még maga is hozzátette, hogy a "magyarok ugyancsak megosztottak ebben a kérdésben.

Ukrajna uniós támogatása kapcsán már számos hazai politikás, köztük Menczer Tamás, Kocsis Máté és Hidvéghi Balázs is felszólalt már, most pedig Orbán Viktor is reagált az eseményekre a Facebook-oldalán.

Megszületett a Brüsszel-Tisza paktum. Ezzel tönkretennék Magyarországot. Ne hagyjuk, hogy a fejünk felett döntsenek Ukrajna EU-tagságáról! Irány a VOKS 2025!

- írta bejegyzésében a miniszterelnök.