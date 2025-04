Orbán Viktor Ferenc pápáról: Rendíthetetlenül bátor ember volt, mert kiállt a békéért

Orbán Viktor ismét ellátogatott a Kossuth rádióba, hogy a Jó reggelt, Magyarország! vendégeként a hazánkat érintő legfontosabb kérdésekről és a kormány legfrissebb döntéseiről beszámoljon.

A pénteki interjú első kérdéseként az került szóba, milyen örökséget hagyott maga után a húsvéthétfőn elhunyt Ferenc pápa.

"Háborús időkben a legnagyobb örökség a béke. A Szentatyának van egy béke öröksége. A béke embere volt. Rendíthetetlenül bátor ember volt, ugyanis a békéért kiállni az elmúlt három évben, az egyet jelentett a megtámadással, megbélyegzéssel és meghurcolással.

A háborúpárti propagandahálózat a Szentatyát is folyamatosan tűz alatt tartotta, hogy adja fel az álláspontját, de ő nem tette.

Ez nekünk, Magyaroknak különösen fontos volt" – magyarázta a miniszterelnök, emlékeztetve: Donald Trump megválasztásáig csak ketten álltak ki folyamatosan és következetesen a béke mellett, a Vatikán, valamint Magyarország. A pápa barátságának és támogatásának megnőtt ennek köszönhetően a jelentősége – hangsúlyozta.

Orbán Viktor ismét a Jó reggelt, Magyarország! vendége volt Fotó: YouTube

Háromszor látogatta meg a pápa a magyarokat

Orbán Viktor kiemelte: noha Ferenc pápa kétszer járt hazánkban, valójában háromszor látogatta meg a magyarokat a csíksomlyói látogatásával együtt. Hogy miért számított számára Magyarország különleges helynek? A miniszterelnök szerint ebben közrejátszhatott az is, hogy a pápa Argentínában magyar apácákkal és hívőközösséggel dolgozott együtt.

25 uniós ország a háború mellett áll

Ferenc pápa öröksége mellett az aktuálpolitikai kérdések is szóba kerültek az interjú során. Orbán Viktor az orosz-ukrán háború kapcsán kiemelte: gyorsabb folyamatban reménykedett, és abban, hogy az USA nélkül nincs értelme Ukrajna támogatásának Európában. A miniszterelnök közölte, az EU 25 országa azonban a háború folytatása mellett döntött.

Napokban döntött az EP a magyar ellenzéki pártok támogatásával Ukrajna támogatása mellett, és újabb pénzeket követelnek. Önálló európai háborús stratégiát követnek

– magyarázta. "Szerintem ez vezetői hiba és nem életképes gondolat" – tette hozzá, kiemelve: egy idő után ennek a 25 országnak is rá kell jönnie, hogy nem a háborús pszichózis, hanem a béke az egyetlen járható út. Az az út, amit immár Amerika is támogat, illetve amit a kezdetektől támogatott a Szentszék és Magyarország is.

