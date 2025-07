Drámai részletek Schmuck Andor temetéséről: kiderült, ki búcsúztatja a politikust

Augusztus 15-én, tehát pontosan 1 hónappal és 1 nappal a halála után vesznek végső búcsút Schmuck Andortól – tudta meg a Bors.

Augusztus 15-én vesznek végső búcsút Schmuck Andortól (Fotó: Mediaworks Archívum)

A politikust a Fiumei úti sírkertben helyezik végső nyugalomra, évek óta ott áll ugyanis a sírja, ami sokakból mély megdöbbentést váltott ki, hiszen Andor már akkor látogatta a nyughelyet, amikor még egészséges volt. Régi jó cimborája, Pánczél Zoltán kérése volt ugyanis, hogy az örök optimista közszereplő mellette nyugodjon.

Hogy ez mégis miként fordulhat elő? Meséljen erről ő maga!

„Tizenkét éve már, hogy az én Zoltán barátom elhunyt. Ő hosszú évtizedekig a temesvári Mihai Eminescu egyetem rektora volt, sok magyarországi fiatalt mentorált, engem is. Rettegett a haláltól, nagyon félt, hogy elfelejtik, ezért kitaláltam, hogy megrendezem a jövőbeli temetését. Minden részletet elmondtam neki, amitől megnyugodott. Arra is megkért, hogy feküdjek mellette. Hogy ne gondolhassam meg magam, a nevem is belevésettem. Jó szívvel tettem, mert megígértem neki” – magyarázta korábban a Ripost-nak Schmuck Andor, aki szokásához híven azért egy csavart belevitt a történetbe.

A sírkőre ugyanis egy latin mondat is rá van vésve, mégpedig a következő: Non Sunt Ex, ami magyarul annyit tesz: Itt sem nyugszom.

Schmuck Andor sírja (Fotó: Ripost)

Schmuck Andort az irodájában érte a halál

A Tisztelet Társaságának elnöke március végén jelentette be, hogy súlyos beteg, életmentő kezelésre szorul. Július 14-i halála azonban az egész országot meglepte, még a barátai sem gondolták, hogy ilyen közel a vég.

Órákon át helyszínelt a rendőrség Schmuck Andor halálának helyszínén (Fotó: Máté Krisztián)

Sőt, mivel a rendőrség jelenleg is vizsgálódik a tragédia körülményeivel kapcsolatban, még azt sem lehet tudni, mi történt pontosan a Tisztelet Társasága V. kerületi irodájában.

„Az irodájában találták meg, az íróasztalára borulva. A helyiség még mindig le van zárva, még a testvéreit sem engedik be, mind a mai napig. Pedig ők azt remélik, van ott valamilyen rendelkezés, valamilyen papír, amiben Andor meghagyta, milyen temetést szeretne. Mert így nem tudunk semmit. A búcsúztatóról legfeljebb annyit mondhatok, hogy augusztus közepére várható. Még pár hete, vagy talán több is, felhívtam a közös barátunkat, hogy Andor felől érdeklődjek. Ő azt mondta, ne gondoljam, hogy haragszik rám. Több barátját kizárta az életéből, és nem értettük, hogy miért, addig, amíg a tévében be nem jelentette, hogy beteg”