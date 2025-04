Nyitrai Zsolt: Magyarország az egymillió horgász hazája

Nyitrai Zsolt elmondta, hogy a kormány és a horgásztársadalom között folyamatos párbeszéd van, konzultációkon kérték ki a horgászok véleményét a döntések előtt, aminek köszönhetően az elmúlt években sok közös eredményt értek el. Példaként említette, hogy megszűnt a kereskedelmi célú halászat a természetes vizeken, az orvhalászat bűncselekmény lett, az étkezési hal áfáját 5 százalékra vitték le, hogy több halat fogyasszanak a magyarok, továbbá a természetes vizeket a horgászegyesületek kezelésébe adták.

Nyitrai Zsolt / Fotó: Máté Krisztián

A miniszterelnöki főtanácsadó jelezte, hogy elfogadták a nemzeti horgászturisztikai stratégiát, aminek három fő célja van: erősíteni a horgászközösségeket, fellendíteni a horgászturizmust, és új fejlesztéseket eszközölni ezen a területen. Úgy vélte, a "világ legnagyobb pontyfogó versenye, az IBCC mindháromnak megfelel, így kiváló országimázs is".

Radu Morar, a The Fishing & Hunting Channel tulajdonosa és a verseny főszponzora kiemelte, hogy 11 év alatt nagy családi ünneppé vált a rendezvény, hiszen régi ismerősök, barátok, ellenfelek vannak jelen. Megjegyezte: évről évre egyre többen szeretnének eljutni a Balatonra, erre a horgászversenyre, ezt jelzi, hogy idén is néhány óra alatt betelt a nevezési lista, s még ma is sokan reménykedtek, hogy bekerülhetnek az indulók közé.

Nagy Gábor, a Balatoni Halgazdálkodási Zrt. horgászati ágazatvezetője azt mondta, a tavalyi verseny után büszkék voltak a Balatonra, mivel több mint 15 tonna fogással zártak a csapatok. Idén sokkal jobb lesz az időjárás, így még több halat foghatnak a versenyzők – vélekedett.

A sajtóanyag szerint a XI. Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupán 28 ország 300 csapata versenyez a világ minden tájáról. A legtradícionálisabbnak tartott pontyhorgász nemzetek mellett távoli országok pontyhorgászai is képviseltetik magukat, érkeztek Új-Zélandról, Dél-Afrikából, Törökországból, Kazahsztánból és Vietnámból is.

A verseny értékelésébe minden 10 kilogramm feletti ponty beleszámít, és a legtöbbet fogó csapat viszi el a főnyereményt. Ezen kívül a legnagyobb tő- és tükörpontyot kifogó együttes is díjazásban részesül. A hivatalos tórekord is e versenyhez kötődik: a hal 35,6 kilót nyomott a mérlegen – írja az MTI.