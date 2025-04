Nyitrai Zsolt rendkívüli bejelentést tett: fogyasztóvédelmi konzultációt indít Magyarország Kormánya

Közös ügyünk a fogyasztóvédelem – üzente meg Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Facebookon. Magyarország Kormánya ugyanis fogyasztóvédelmi konzultációt indít, melyet április 6-tól május 23-ig lehet kitölteni a fogyved.kormany.hu oldalon. a kormány a munkáját mindig is a párbeszédre alapozta, ezért tartották most is fontosnak, hogy ilyen formában dolgozzák fel a fogyasztóvédelmi kérdéseket. "Ez a kérdés tényleg mindenkit érint, hiszen minden honfitársunk fogyasztó, vásárló is egyben." Aláhúzta: a konzultációt a polgárok kérésének megfelelő intézkedések követik majd.

"A fogyasztóvédelem az emberek biztonságát, a családok védelmét, a vásárlói tudatosság, a bizalom erősítését, a tisztességes vállalkozások támogatását szolgálja" – magyarázta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, kiemelve: cél, hogy mindenki tudatos vásárlóvá váljon, hiszen ez közös érdekünk. Magyarország kormánya fellép, ha igazságtalanság éri a vásárlókat. Megvédjük a fogyasztókat az online csalásoktól, és az akciókkal trükköző vállalkozásoktól – tette hozzá.