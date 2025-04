Nagy István: Megkezdődött a rábapordányi telep állatainak felszámolása

Itt felállítunk monitoring kutakat és a honvédség biológiai laboratóriuma is kitelepül, a lakosság legnagyobb biztonsága érdekében. Most is nyomatékosan arra kérek minden gazdálkodót az egész országban, hogy a saját állataik megóvása érdekében továbbra is tartsák be a hatósági előírásokat. Védjék az állataikat. Csak az lépjen be az állattartó telepre, akinek jelenléte elengedhetetlen. Nagyon figyeljenek oda a ki be hajtó járművekre, az eszközökre, gépekre, a munkaruhára és a lábbelikre. Ne használjanak más gazdaságból származó takarmányt, almot vagy eszközt – ezek ne kerüljenek be a saját telepre! A szabályokat szigorúan ellenőrizzük és be is tartatjuk. Járványügyi nyomozás zajlik annak érdekében, hogy megtudjuk, hogyan ugorhatott 60 kilométert a vírus a korábbi fertőzött telephez képest.