Nagy bejelentést tett Gulyás Gergely: ő is beszédet mond a holnapi tüntetésen

Hatalmas felháborodást okozott a Tisza Párt képviselőjének, Kollár Kingának a brüsszeli beszéde, amelyben arra tért ki, hogy nagyon örül, hogy a Magyarország (köztük az egészségügy) fejlesztésére szánt milliárdok nem érkeztek meg, mivel ugyanis a magyarok életszínvonala emiatt csökken, így az ellenzék erősödhet. Ez a magyarok számára hatalmas pofon volt, és már-már a második őszödi beszédként emlegetik. A lakosság felháborodása jogos: aki a magyarok ellen dolgozik és csupán politikai okok miatt veszélyezteti sokak életét, annak semmi keresnivalója a politikai pályán. Ezért a lakosság nagyobbik része azonnali lemondást követel.

Ezért holnapra Bayer Zsolt tüntetést szervezett, Gulyás Gergely pedig most bejelentette, hogy ő is ott lesz és beszédet is fog mondani.

Találkozzunk holnap 15 órakor a Millenárison! Én is felszólalok majd

- írja.