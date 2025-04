Egyik pillanatról a másikra sötétült el minden, majd elindult a fény felé: Ezt látta a túlvilágra vezető úton Lajos

Szalai Lajos élete első pillantásra hétköznapinak tűnhet, hiszen egy kis faluból származik. Azonban már több alkalommal is olyan megmagyarázhatatlan jelenségnek volt tanúja, amelyek kilépnek a hétköznapok megszokásaiból. Egy ilyen különös eset a nagyapjától örökölt zsebórájával kapcsolatos: elmondása szerint az óra titokzatos kattogása mellett, nevetést is hallott, ami arra utalhat, hogy szellem "költözött" az órába. Ez még nem minden: egyszer vásárolt egy régi telefont, amely látszólag teljesen működésképtelen volt, mégis éjszaka kétszer is megcsörrent, de nem szólt bele senki. Vajon mi rejlik ezek mögött a rejtélyes események mögött? Lajos halálközeli élményének tudja be a furcsa jelenségeket.

Órára tapadt szellem? Vagy Retro telefon SIM kártya nélkül csörren meg az éjszakában? Szalai Lajos már nem lepődik meg amióta "halálközeli" élményben volt része (Fotó: rck_953, Illusztráció)

"Halálközeli" élmény

Lajos szerint mindennek köze lehet egy rendkívüli élményhez, amit egy oxigénhiányos állapot következtében élt át. A férfi elmondta, hogy több mint két évtizeddel ezelőtt történt egy esemény, ami alapjaiban változtatta meg életét.

Már nős voltam, és volt egy kislányom, amikor egyszer, miközben egy súlymérlegen játszottunk elsötétült minden.

– kezdte Lajos a történetét az élményről.

Lajos elmondása szerint egy hatalmas mérleggel játszottak a kislányával. Vas súlyokat kellett pakolni egy tálcára, hogy a mérleg megmutassa a pontos kilót. Lányát segítette, aki éppen a súlyokat pakolgatta, miközben ő adogatta neki a nehezebb darabokat. Egyik pillanatról a másikra azonban minden elsötétült, és Lajos egyre távolabbról hallotta a kislánya hangját, aki ezt mondta: "Apa, kérem a súlyt!"

Utána már semmit nem hallottam, csak mentem egy gyönyörű zöld réten, ahol nem voltak virágok. A távolban éles fényt láttam, ami nagyon megnyugtató meleget sugárzott. Már majdnem beléptem a fénybe, mikor a feleségem hangját kezdtem hallani, "Lajos, mi van veled, rosszul vagy?" Akkor megint sötétség lett és rájöttem, hogy hol vagyok. Lassan kinyitottam a szemem és láttam őket.

– mesélte Lajos, aki szerint az élmény után teljesen megváltozott a véleménye az életről és a halálról.

Lajos halálközeli élményét pozitívan élte meg, elmondása szerint már nem fél a haláltól (Fotó: HTWE, Illusztráció)

Soha olyan nyugalmat, nem éreztem azóta sem. Tovább akartam menni, de nem lehetett. Ma már tudom, hogy azért, mert még nem fejeztem be a földi küldetésem. A halál nem jelent számomra félelmet, inkább valami, ami elkerülhetetlen, de nem is annyira szörnyű, mint ahogy azt előtte gondoltam.

– tette hozzá Lajos.