A floridai St. Augustine világítótorony nemcsak történelmi jelentősége miatt vált híressé, hanem a hozzá kötődő paranormális jelenségek révén is. Az 1871-ben épült, 165 láb magas torony több mint féltucat különböző kísértettörténettel rendelkezik, amelyek az idők során látogatók és dolgozók beszámolóiból alakultak ki. A világítótorony a Salt Run folyó partján, Anastasia-szigeten található, és az Egyesült Államok egyik legrégebbi ilyen építménye. A turisták gyakran számolnak be különös hangokról és látomásokról, árnyalakokról és megmagyarázhatatlan érzetekről a mai napig is.

Az 1871-ben épült, 165 láb magas torony több mint féltucat különböző kísértet történettel rendelkezik - Fotó: zef art / Képünk illusztráció: Shutterstuck

A legismertebb történet a Pittee lányokhoz kötődik, akik apjuk felügyelete alatt éltek a torony építése idején. A lányok – Mary, Eliza és Carrie – előszeretettel használták játszótérként az építkezéshez használt vasúti kocsit. Egy alkalommal azonban a kocsi fékje meghibásodott, és a jármű a vízbe zuhant, magával rántva a benne ülő gyerekeket is. Csak a négyéves Carrie élte túl a balesetet. A látogatók ma is gyakran emlegetik, hogy gyermeki kacajt hallanak a bokrok közül, vagy érzik, hogy valaki játékosan meghúzza a cipőfűzőjüket. Egy alkalmazott arról számolt be, hogy a gyerekek kísérteti képesek fényrudakat megmozgatni, sőt egy alkalommal vizes lábnyomokat is találtak, amelyeket sem letörölni, sem elmaszatolni nem tudtak.

Egy másik történet Maria Andreuról szól, aki férje halála után maga is világítótorony-őr lett. Férje, Joseph Andreu halálos balesetet szenvedett, amikor az állvány, amelyen dolgozott, leszakadt. A gyászoló nő a torony tetejéről az óceán felé fordulva hangosan kérdezte: „Mit tegyek?”, mire egy ismerős hang azt válaszolta: „Őrizd a fényt.” A legenda szerint a választ férje szelleme adta, és Maria valóban folytatta férje munkáját. A látogatók közül sokan számolnak be egy fehér ruhás nő árnyalakjáról, aki csendben figyeli a tengert - írja a ClickOrlando.

A harmadik történet Peter Rasmussonhoz köthető, aki hosszú éveken át volt a világítótorony vezetője. Miután felesége meghalt, a férfi visszavonult, de szelleme állítólag máig a gondnokház pincéjében tartózkodik. A látogatók különösen nyugtalan érzésről, émelygésről és hidegrázásról számolnak be ebben a helyiségben. Egyesek szerint a szellem hajlamos különösen az udvariatlan látogatókat megtréfálni: volt, akinek fejéről leesett a napszemüveg, másokat ismeretlen erő lökött meg hátulról.