Most jött: frontálisan karambolozott egy rendőr szolgálat közben, súlyos sérülésekkel szállították kórházba

A Greater Manchester-i rendőrség kedd reggel megerősítette, hogy egy közlekedési rendőrt súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba, amelyeket egy ütközés során szerzett. A baleset akkor történt, amikor egy lopott járműről szóló bejelentésre reagált.

Fotó: Pixabay

A jármű ellopását hajnali 3 óra 30 perc körül jelentették be a Stockportban található Lancashire Hillről. A GMP közúti rendészeti egységének munkatársai már 10 perce üldözték a járművet, amely több piros lámpán is áthajtott, és a 110 mérföld/órás sebességet is elérhetette, mielőtt összeütközött volna az esethez kiérkező rendőrautóval. A jármű a manchesteri Gortonban, a Hyde Roadon haladt az ellenkező irányba hajnali 3:55 körül, és az ütközés következtében a rendőr és az autó férfi vezetője is kórházba került.

A szolgálat megerősítette, hogy a férfi rendőr súlyos sérüléseket szenvedett a karján és a lábán, és hogy egy 21 éves férfit letartóztattak túlzott alkoholfogyasztás, kábítószeres vezetés és engedély nélküli járművezetés gyanújával. Őt továbbra is őrizetben tartják kihallgatás céljából – írja a Mirror.