Érettségi: hihetetlen puskázási módszerek, ezen te is elképedsz

A magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival kezdődik a 2024/2025-ös tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka május 5-én, vagyis jövő hét hétfőn. Amióta világ, a világ, mindig voltak olyanok, akik a saját tudásuk helyett inkább a puskákban bíztak. Volt akinek sikerült, míg másokat megfogtak az érettségi vizsgákon.

Veszélyes játékot űz, aki az érettségi alkalmával puskázni akar Fotó: MTI

Ezelőtt 20-30 évvel még egészen más módszerekkel próbálkoztak a diákok, mint most. Akkoriban sokan papírzsebkendőre írtak puskát, vagy éppen egy kisebb lapra, amit a lányok a szoknyájuk alá rejtettek, a fiúk pedig a székre, a combjuk alá tették. Igen elterjedt volt az a szokás is, hogy egy kiváló tanuló kikéredzkedett a mosdóba és ott helyezte el a megoldásokat a többieknek. Ma már ezek ósdi módszerek, hiszen vannak sokkal jobbak, melyeknél a lebukás veszélye is talán kisebb. Lássunk ezekből néhányat:

1. Mikrofon a fülbe

Kaphatók ma már olyan, egészen parányi és nagy érzékenységű mikrofonok, melyet a fülben kiválóan elrejthetünk és ezen keresztül egy külső személytől kaphatjuk az instrukciókat. Veszélye, hogy a másik féllel valamilyen formában tudatni kell, hogy mi a feladat. Ez halkan, szóban elmondható, írásban már keményebb dió, mivel mobilt nem lehet használni.

Ma már egészen kiváló kütyük kaphatóak, ennél sokkal parányibbak is Fotó: David Herlianto

2. Hajfonatban elrejtett puska

Mire is jó a póthaj? Nos, ha valaki nem változtatja meg teljesen a külsejét az érettségire, még előnyös is lehet egy kis póthaj a lányoknak. Ebbe kiválóan elrejthetőek olyan parányi puskák, melyet a hajat csavargatva böngészhetnek is a bátrabbak. Az érettségi előtt gyakorlatilag nulla a lebukás veszélye, de ha valaki a vizsgán amatőr módon próbál lesni, ráfázhat.

3. Megrajzolt körmök

Ma már a műkörmösök igazi csodákra képesek, így ha valakinek jó a látása és mellette még olyan műkörmöst is ismer, aki hajlandó egy kis konspirációra, akár matematikai képleteket, vagy más dolgokat is megörökíthetnek a körmökön úgy, hogy az senkinek sem tűnik fel. Persze erre jó előre érdemes felkészülni és profin elvégezni a munkát.

4. Üdítős palackok címkéjének lecserélése

Az érettségire üdítőket bárki bevihet, így a bátrabbak itt is akciózhatnak. Ha valaki képes profin nyomtatni, egy kis munkával simán készíthet olyan papírt, amelyet az üdítő külső felületére ragaszthat a gyári helyett. Itt azonban különösen fontos a minőségi munka, hiszen egy tákolmányt azonnal bárki kiszúr, még távolról is. Ha valaki ebben gondolkodik, jó ha már most elkezdi a szervezést.