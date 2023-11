Úgy rúgta ki a magyar sztárt a TV2, hogy a lába sem érte a földet

DR BRS ma az egyik legsikeresebb lemezzsonglőr, akinél egymásnak adja a kilincset a honi előadók színe-java. Hiszen ki ne szeretné, ha egy-egy retró slágeréből egy új köntösbe bújtatott, modern zenei csemege születne a doktor úr kezei alatt? A DJ-előadó persze sokat küzdött a sikerért, bár az is igaz, hogy nem mindig a megfelelő lépést választotta, így kétszer is megkérték, hogy ha lehet, ne tegye többet tiszteletét egy-egy patinás intézményben. Először az egyetemen botlott meg, majd megkapta az útilaput a TV2-től is.

DR BRS nem lett a tanár kedvence... (Fotó: YouTube)



„Lebuktam puskázás közben...”

DR BRS most a Palikék világa by Manna YouTube csatornán beszélgetett Wágner Tamással. – Havas Henrik sulijába jártam és nagyon ügyesen kibuktam a diploma előtt. Volt ugyanis egy tanár, akivel összeakasztottuk a bajszunkat már elsőben, mivel lebuktam puskázás közben. Onnantól kezdve pedig én nem írhattam dolgozatokat, csak szóbelizhettem nála. Onnantól úgy csűrhette, csavarhatta a dolgokat.

Persze nem őt hibáztatom, hiszen tanulhattam volna jobban is, de mentségemre szóljon, hogy később őt is kirúgták...

– mesélte a DJ, aki végül nem adta fel az álmát, hogy médiaszakember legyen, ezért beiratkozott a TV2 Akadémiára. El is végezte, de...

„Óriási balhé lett belőle...”

– Elvégeztem az akadémiát és fel is vett a TV2, ami nagy szó volt, hiszen abban az évben százhetven diákból talán hármat alkalmaztak. Egy darabig gyakornokoskodtam, majd felvettek az Aktívba. Egyből hibáztam és ki is lettem rúgva. Elküldtek ugyanis forgatni a Hajdú Petihez, ahová taxikártyával mentem. Gondoltam, belefér az időmbe, hogy a forgatás előtt még egy saját kis kanyart beiktatok, ha már a TV2 fizeti. Persze kiderült és óriási balhé lett belőle. Persze itt is igazuk volt, de akkor idegesített, hogy miért én buktam le – mondja ma már nevetve DR BRS.