Hétfőn magyar érettségit tesznek majd a diákok, és már elindult a találgatás, hogy vajon mi szerepelhet majd a fogalmazások között. Itt a mesterséges intelligencia válasza.

Nemsokára kezdetét veszi a magyar érettségi/Illusztráció Forrás: Pexels

Az utóbbi évek tapasztalata

Az őszi és az előző tavaszi érettségi is tartogatott meglepetéseket, de olyan szerzők is helyet kaptak, akikre szinte bármikor számíthatunk.. Ilyen volt például Radnóti Miklós vagy Juhász Gyula.. Azonban évről évre előfordul, hogy kevésbé tanulmányozott költőktől vagy íróktól is kapnak műveket elemzésre a diákok, így került elő nemrég Gyóni Géza is. Mi most megkérdeztük a mesterséges intelligenciát, hátha kitalálja, hogy ki lesz a következő.

Mit gondol a mesterséges intelligencia?

A ChatGPT arra a kérdésünkre, hogy mire számíthatnak vajon az érettségin a diákok, körülírta a magyarérettségit általánosságban:

Az írásbeli feladatok általában valamilyen érdekfeszítő témáról szólnak, amelyek az érettségi előtti években aktuálisak voltak, és amelyek fontosak lehetnek a diákok számára a mindennapi életben

– írta. Hát ezzel nem vagyunk beljebb...

Majd így folytatta: lehet, hogy az írásbeli feladatokban olyan témákat is bemutathatnak, amelyek társadalmi vagy kulturális jelentőséggel bírnak, és amelyekre az embereknek véleményük van.

Magyarul: bármi jöhet...

Azonban azt is kiemelte, hogy mivel ő csak egy mesterséges intelligencia, ezért nem tudja megjósolni, hogy milyen kérdésekkel szembesülhetnek majd az értettségizők, viszont azt hozzátette, hogy

Mindenesetre, javaslom, hogy figyelj a hírekre és az aktuális eseményekre, valamint gyakorold a különböző típusú írásbeli feladatokat, hogy felkészülj a 2023-as magyar érettségire.

Szóval ezekkel a tanácsokkal nem sokra megy egy diák sem, így a legjobb, ha a mesterséges intelligencia helyett mindenki a saját józan eszére hallgat...