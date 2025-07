Régi szerelmi szál a Schumacher családban, nem akárkivel fotózták a pilótát

Pikáns fotó készült Mick Schumacherről a Forma-1 Brit Nagydíján. A Silverstone-ban a reménybeli visszatéréséről is tárgyaló német autóversenyzővel szelfizett Léa Frentzen, aki édesapját, a korábbi (1994-2003) F1-pilótát, Heinz-Harald Frentzent kísérte el a pályára, hogy ott találkozzon a régi ismerőseivel. A "gyerekek" közös képe kapcsán újra felsejlett egy több mint három évtizedes, rég a múlt ködébe veszett szerelmi szál.

Mick Schumacher a hétvégi F1-futamon találkozott édesanyja egykori szerelmével, Frentzen lányával még szelfiztek is

Fotó: Mark Sutton - Formula 1

Heinz-Harald Frentzen kamaszkorától a mindössze másfél évvel fiatalabb Michael Schumacher nagy riválisa volt, a gokartversenyektől az Forma-1-ig. Sőt, a pályán kívül is. Mick és Gina Schumacher édesanyja, Corinna Schumacher – még leánykori nevén, Corinna Betsch-ként – hat évig Frentzen párja volt, majd a szakításuk után nem sokkal, 1991-ben jött össze "hivatalosan" Schumival, aki aztán négy évvel később feleségül vette és családot alapítottak.

Később aztán a faképnél hagyott Frentzenre is rátalált az új szerelem, ő 1999-ben nősült meg, a Tanjával kötöt házasságából három lánya született – köztük a most 25 éves Léa, aki most apja exének fiával szelfizett.

"Apám és Michael Schumacher...

és... a gyerekeik" – fűzte hozzá Frentzen lánya a fenti Instagram-posztja két képéhez, míg a galériája leírásában így fogalmazott a Mickkel való találkozásukról:

Apám és én végre először találkozhattunk Mick Schumacherrel (a régi időkről beszélgettünk).

A teljes történethez hozzátartozik, hogy Frentzen és (Michael) Schumacher, illetve a feleségeik is jó viszonyba kerültek az F1-es szezonok során. Előbbiek a rivalizálás mellett felettébb tisztelték egymást, és a mindkét pilóta fejét elcsavaró Corinna is gyakran jókat beszélgetett egykori szerelme későbbi feleségével, Tanjával.