Katalin hercegné barátnője kitálalt: 5 milliós szextúráról áradozott

A legtöbb ember ha a hajóútra gondol, akkor nyugdíjasokkal teli fedélzetre gondol, medence mellett napozó utasokra vagy éppen a szárazföldre tett rövid kirándulásokra. Azonban egy brit cég valami vadonatúj dolgot kínál a hagyományos úszó all-inclusive ellátáshoz képest.

Fotó: Nobilior / GettyImages

A Killing Kittens – a perverz bulizós márka – saját X-besorolású hajóutat indít, ahol több száz utas fog együtt hancúrozni a tengeren. Azoknak, akik kalandvágyóak a hálószobában, lehetőségük van jegyet szerezni a Killing Kittens hajóútra, amely számos szextől túlfűtött eseménynek adnak otthont.

A „szexuálisan felszabadító nőkre” büszke márka olyan fellépéseket szervez majd, mint a népszerű „érzéki” White Party, a Kreatures of the Night ősi estélye és a Hedonism – amely a leghosszabb ideje futó Killing Kittens buli.

Ez azonban koránt sincs ingyen. Katalin hercegné egykori iskolatársa és barátnője, Emma Sayle alapította a társaságot. Elmondta, hogy bizony szigorú szabályok lépnek életbe a fedélzetre szálláskor, amelyet kőkeményen be is tartatnak az utasokkal. Az egyik legfőbb szabály az. hogy nem lehet szingli pasi a hajón.

Bár a Killing Kittens büszke a szexuális felszabadulásra, ez nem jelenti azt, hogy a hajóúton résztvevők azt tehetnek, amit akarnak. Mint minden szexuális interakciónál, itt is vannak fontos dolgok, amelyek szerepet játszanak. Az alapító Emma szerint a legfontosabb szabály a kölcsönös beleegyezés. Ennek minden szexuális együttlét során feltűnően nyilvánvalónak kell lennie, akár szexkörutazásról van szó, akár nem.

A Killing Kittensnek azonban megvannak a saját alapértékei. Ha csatlakozni szeretnél a nyüzsgő, fülledt utazáshoz, akkor be kell tartanod a következőket: adatvédelem, titoktartás és diszkréció. Nem kerülhet napvilágra egyetlen utas személye sem.

A másik fontos szabály, hogy bár a szexről szól az utazás, ruhákat igenis vinni kell a fedélzetre. Sőt. Egyfokú eleganciát el is várnak a résztvevőktől, akiknek meghatározott tematika szerint be is kell öltözni egy-egy este. Emma így folytatta: „A Fehér Buli magától értetődő – minden fehér; az álarcosbálon nyakkendő és báli talárok vannak maszkokkal; az Éjszaka teremtményei erdőt, istennőket, nimfákat ábrázolnak – egy lehetőség igazi beöltözésre.”