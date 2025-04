A kétéves zalaegerszegi kislány után egy alig egyéves nógrádi kisfiú is eltűnt

Sorozatban tűnnek el a tipegő, sőt csecsemőkorú gyerekek országszerte. Először a Mezőtúrról eltűnt 3 hónapos kisbaba esete rázta meg az országot, akinek nyoma veszett. Ahogy a legtöbben gondolták, ő az édesanyjával tartózkodott ismeretlen helyen, 2025. március 31-én a rendőrök az anyukát és a csecsemőjét is épségben megtalálták. Nem a kisbaba azonban az egyetlen, akit keres a rendőrség. A kétéves Molnár Emília és Kutka Nolen Dilen is fent van az eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyek rendőrségi listáján. Mi történik az országban? Hová tűnnek el a kisbabák?

A kétéves kislány után eltűnt egy nógrádi kisfiú is Fotó: Unsplash.com

Három kisbaba is eltűnt márciusban, egyelőre csak egyet találtak meg

Minden szülő rémálma, hogy eltűnik a gyermeke. Ez még akkor is szörnyű, ha a gyermek felnőtt vagy kamasz, de kifejezetten fájó, ha kisbabáról, tipegőről van szó. Ezekben az esetekben általában valamelyik szülővel tartózkodnak a gyerekek. Vagyis valamelyik szülő a másik engedélye és tudta nélkül vitte magával a gyermeket, és utána sem jelentkezett. Ez lehet a kétéves zalaegerszegi kislány, Molnár Emília ügyében és a Nógrád vármegyei egyéves Kutka Nolen Dilen esetében is.

Kiskorú elhelyezésének megváltoztatása miatt nyomoznak a rendőrök annak a kétéves kislánynak az ügyében, aki még márciusban tűnt el Zalaegerszegről – tudta meg a Magyar Nemzet a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől. A lap úgy tudja, hogy a gyermek édesanyjával már felvették a kapcsolatot, aki feltehetően külföldön tartózkodik a kislánnyal.

Az édesanya, Farkas Barbara ellen április 2-án elfogatóparancsot adott ki a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság kiskorú elhelyezésének megváltoztatása miatt. A rendőrség az illetékes külföldi hatóságokkal soron kívül felvette a kapcsolatot.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri az eltűnt salgótarjáni egyéves kisfiú ügyében Fotó: Gé / MW

Angyalarcú salgótarjáni kisfiút is keres a rendőrség

És ha még mindez nem lenne elég, egy alig több, mint egyéves kisfiúnak is nyoma veszett. Kutka Nolen Dilen épp, hogy betöltötte az első életévét február 9-én, március 6-án már el is tűnt. A kisfiú lassan egy hónapja nincs meg, a Balassagyarmati Rendőrkapitányság nagy erőkkel keresi. A rendőrség a lakosság segítségét kéri, hogy ha valaki tud bármilyen információt a kisfiú hollétéről, azonnal jelezze. Jelenleg az egész megye a kisfiú fotóját osztogatja meg az interneten, mindenki abban bízik, hogy jól van. Feltehetően az ő esetében is arról van szó, hogy az egyik szülővel tartózkodik, tekintettel arra, hogy egy egyéves kisbabáról van szó.