Minden, amit tudni kell a 2025-ös árrésstopról!

1. Ezt kell tudni az árrésstopról

Fotó: Bors

Miután kiderült, hogy februárban az élelmiszer-infláció 7,1 százalék volt, a kormány árrésstopot vezetett be a kiskereskedelmi láncokra. Ez azt jelenti, hogy 30 alapvető élelmiszer esetében a kereskedők árrése nem haladhatja meg a 10 százalékot. Az árrésstop termékeket tartalmazó pontos élelmiszerlistát a Magyar Kormány oldalán találjuk.

2. Mit jelent ez pontosan?

Az árrés a boltok beszerzési és eladási ára közötti különbség, a beszerzési árra vetítve. Ez határozza meg, hogy a kereskedők mekkora hasznot realizálnak egy-egy terméken. Mértéke függ a piaci versenytől, a beszerzési feltételektől és a kormányzati szabályozásoktól is, amelyek célja lehet az árak kordában tartása és a fogyasztók védelme.

3. Kikre vonatkozik az árrésstop?

A szabályozás csak azokra a kiskereskedelmi kereskedőkre lesz érvényes, amelyeknek nettó árbevétele 2023-ban meghaladta az 1 milliárd forintot. Ez azt jelenti, hogy a kisboltokra nem vonatkozik a rendelet.

4. Nincs köztük különbség

Jó hír, hogy az intézkedés az UHT és ESL tehéntejre is kiterjed. Emellett a vaj, tejföl, natúr és gyümölcsjoghurt, trappista sajt, tehéntúró, margarin árára vonatkozik. Ezeknél a termékeknél a laktózmentesre is érvényes a szabály.

5. Emelkedhet a húsfogyasztás

Húsok esetében – például a csirke, a pulyka és a sertés különböző részei – a rendelet minden formára kiterjed, legyen az friss, hűtött, fagyasztott, csontos, bőrös, filézett, szeletelt vagy darált, csomagolt vagy pedig csomagolás nélküli.

6. Olcsóbb lett a tojás ára

Az olyan alapvető élelmiszerek, mint a finomliszt (BL 55), rétesliszt (BFF 55), kristálycukor, napraforgó- és repceolaj, étkezési burgonya, fokhagyma, valamint a friss tojás és a párizsi ára is óriásit zuhant. Az árrésstop előtt 1300-1500 forintot is elkértek a 10 darabos tojásért. Most 735 forintért is lehet találni, de 850 forint az átlag.

7. Szabályozzák a saját márkás terméket

Az üzletek saját márkás termékeinek aránya nem haladhatja meg a 2025. január és február hónapban értékesített teljes mennyiségi arányukat. Ha egy kereskedő az adott terméket 2025. január és február hónapban nem forgalmazta, akkor az utolsó havi arányt kell figyelembe venni.