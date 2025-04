„Csodaszarvas a csoda Ágostonért” - képet bocsájt licitre Hüvösi Csaba, a gyűjtés a leukémiás kisfiú kezelését támogatja

Ágoston szülei gyűjtést szerveztek a kisfiúnak, hiszen leukémiás betegsége annyira ritka, hogy csak Amerikában tudnának segíteni rajta, ehhez azonban még nagyon sok segítségre lenne szükségük. A mindig mosolygós és huncut kisfiúnak többen is már segítettek különféle gyűjtésekkel, jelenleg Hüvösi Csaba is licitre bocsájtotta egyik képét, amiből a befolyó összeget Ágoston gyógyulására ajánlja fel.

Gyűjtés a kis Ágostonnak: a licit sokat segítene a kisfiúnak. Fotó: Ágoston szülei

Licit Ágoston gyógyulásáért: gyűjtés a leukémiás kisfiú kezeléséhez!

Ágoston szülei létrehozták az Ágo-strong Facebook csoportot, ahol lehet segíteni a leukémiás kisfiúnak. Ágoston gyógyulása sok embert megmozgatott, ehhez csatlakozott Hüvösi Csaba is fényképével. Segítségnyújtásképpen árverésre ajánlotta az egyik képét, hogy ezzel is közelebb kerüljön a család a kisfiú kezelésének finanszírozásához. Hüvösi Csaba szívén viseli, ha bajba jutott gyermekkel találkozik, legyen szó balesetről, anyagi gondokról vagy éppen betegségről. Korábban is bocsájtot már árverésre fotót, aminek a bevétele szintén családokon segített. Hüvösi Csaba sok képe a természetben készült, hiszen hét éve járja az erdőket. Mindig is szerette a természetet, ez a szeretete pedig összeolvadt a munkájával. A fotográfus szabadidejében sokat járja a nógrádi tájakat, ezt a képet is ott készítette el.

Alapvetően a saját lelki békém találom meg a nógrádi határban, számomra az a legfontosabb

- nyilatkozta Hüvösi Csaba lapunknak.

A képen - amit közösségi licitre bocsájtott - egy gyönyörű szarvas található. Különleges fénykép, hiszen ez alkalommal egy fehér dámszarvas bikát sikerült lefotóznia.

Sokan ezt a színváltozatot csodaszarvasnak nevezik, ezért gondoltam, hátha valóban valami csodát sikerül tenni a segítségével.

- mesélte Hüvösi Csaba, amikor a fénykép kiválasztásáról kérdeztük.

A közösségi licitre bocsájtott kép. Fotó: Hüvösi Csaba / Facebook

A licit 20.000 forintról indult, jelenleg a legmagasabb felajánlás 40.000 forint. Licitálni augusztus 11-ig, a poszt alatt lehet. A gyűjtéséről a legfrissebb információk megtalálhatóak a Facebookon. Szorít az idő, hiszen a gyűjtésből már csak 21 nap van hátra. Összesen 500 millió forintot kell összegyűjteni a kezelésért, a család jelenleg 93 millió forintnál tart. Ágoston kezelése a legfontosabb a család számára, és remélik, hogy időben össze tud gyűlni a kisfiuk kezelésére az összeg.