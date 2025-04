Összefogás Ágostonért: Már kétmillió forintos licit is érkezett Szoboszlai Dominik mezére!

Egy emberként fogott össze az ország az akut leukémiával diagnosztizált Ágoston megmentéséért. A 10 hónapos kisfiúban hatalmas élni akarás van. A szülei minden követ megmozgatnak, hogy megmentsék gyermeküket: egy licitcsoportot is indítottak. Itt pedig feltűnt a tárgyak között egy Szoboszlai Dominik-mez is!

Szoboszlai Dominik aláírt mezét is felajánlották Ágostonért / Fotó: Ágoston szülei

A sztárok is mellé álltak

Egyre több tiktokker, influenszer és magyar celeb támogatja a kisfiút és a szüleit. Vajna Tímea például Instagram történetében is megosztotta, hogy mások is segítsenek a fiúnak, és most Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka is beszállt az Ágostont segítők közé!

Nagyon hálásak vagyunk minden felajánlásért! Hihetetlen, hogy három hét alatt ennyi emberhez eljutott a hírünk!

- mondta meghatódva a kis Ágoston nagymamája, Petrovics Szilvia lapunknak.

Kétmilliónál tart Szoboszlai Dominik dedikált meze

A licitcsoport körülbelül 10 millió forinttal járult hozzá eddig a gyűjtéshez. A célul kitűzött 500 millió forint 94,7 százaléka már összegyűlt, azaz már csupán 24 millió forint hiányzik - tudtuk meg Ágoston nagymamájától.

A licittárgyakat licitre bocsátók között feltűnt egy ismerős név is: méghozzá Buzsik Borkáé, Szoboszlai Dominik feleségéé! Ő a férje egyik mezét ajánlotta fel a kis Ágoston gyógyulásáért.

Szoboszlai Dominik sztárfocista meze annyira népszerű volt, hogy mindössze egy nap alatt egy férfi két millió forintra tolta fel a 100 ezer forintról induló licitet. A mezre még pár napig bárki licitálhat.

Természetesen örültünk neki, hogy ilyen relikvia is bekerült a licit csoportba. Számunkra az a lényeg, hogy Ágoston gyógykezelése elérhető közelségbe kerüljön, így minden ilyen felajánlásnak örülünk

– mondta a Borsnak Ágoston nagymamája.

A felajánlott, Szoboszlai Dominik, dedikált meze / Fotó: Facebook / Ágoston gyógyulásáért jótékonysági felajánlás és licit

Április 21., 20 óráig bárki licitálhat Szoboszlai Dominik dedikált mezére. Az összeget teljes mértékben Ágoston kapja meg. Amennyiben egyéb pénzfelajánlást tennél Ágostonért azt alábbi számlaszámon teheted meg: