Magyar Péter országjáráson van, de nem szereti, ha kényelmetlen kérdéseket tesznek fel neki Ukrajnáról vagy Ukrajna EU-s csatlakozásáról. Az elmúlt hetet Magyar Péterrel töltötte Filep Dávid, a Patrióta riportere, és többek között a tiszás pártelnököt, a biztonsági embereket és a híveit is kérdezte. Magyar többször is uszította a híveit a munkatársunkra, de a színpadról is ordibált vele.

Magyar Péter uszít és uszít

A videóból jól látható, hogy a Patrióta riportere kényes kérdést tett fel Magyar Péter számára. Amikor ugyanis felvetette, hogy Magyar támogatja-e Ukrajna uniós csatlakozását, a tiszás politikus zavarba jött, és uszítani kezdte a hallgatóságot a riporter ellen. Az emberek az arcába nyomták a kamerát és agresszívan lépek fel vele szemben.

Lezáratlan, hitelesítés nélküli urnák

Magyar Péter emellett saját konzultációt is szeretne abból a célból, hogy eredményképpen kihozhassa, hogy a magyarok 110 százaléka támogatja Ukrajna EU-s tagságát. A helyszínen belefutottak azokba a ládákba is, amelyekben az emberek szavazatát gyűjtik. A ládák nincsenek normálisan lezárva, hitelesítve sincsenek, tehát az emberek azt raknak bele, amit csak szeretnének.

Manfred Weber kifejezetten utasította Magyar Pétert, hogy álljon elő egy olyan kimutatással, ami bizonyítja azt, hogy a magyarok szeretnék Ukrajnát az Európai Unióba, még akkor is, ha ez teljesen szembe megy a valósággal

- árulta el a Patrióta riportere.

A tiszás szavazók sok pénzt adnának Ukrajnának

Filep Dávid a tiszás keménymagot is megkérdezte arról, hogy szeretnék-e, hogy csatlakozzon Ukrajna, illetve hogy mennyit lehetne áldozni erre. Ebből kiderült, hogy ők azt is bevállalnák, hogy a magyarok fejenként több millió forintot áldozzanak Ukrajnára.

Egyikük azt mondta, hogy akár az is rendben lenne, ha magyaronként 5 millió forinttal támogatnánk Ukrajnát a háborúban, mert szerinte nem szép dolog, hogy egy erős ország rászáll egy gyámoltalan országra.

Azt is kifejtették, hogy muszáj küldeni Ukrajnának fegyvereket, mert nem lehet hagyni, hogy Zelenszkij elbukjon.