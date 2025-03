Szijjártó Péter: Brüsszel nem dönthet a fejünk felett

Brüsszel a héten ismét magasabb sebességfokozatba kapcsolt: mindenáron "be akarják nyomni" Ukrajnát az Európai Unióba, ráadásul gyorsan, közben a kárpátaljai magyarok jogait is simán beáldozzák - írta a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebook-oldalán.

A Ripost írja, hogy Szijjártó Péter hangsúlyozta, "Brüsszel nem dönthet a fejünk felett", a kormány elindítja a szavazást, hogy a magyar emberek döntsenek Ukrajna uniós tagságáról. Kitért arra, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, európai parlamenti képviselő eddig még nem szólalt meg Ukrajna ügyében, most viszont igen, és - tette hozzá - az időzítés nem véletlen. Úgy fogalmazott: "eddig tartott a lapítás", de most megérkezett az a bizonyos telefonhívás Manfred Webertől, az Európai Néppárt vezetőjétől. Brüsszelből minden bizonnyal parancsba adták, hogy Magyar Péternek bizonyítania kell, a magyarok akarják Ukrajna uniós tagságát - vélekedett Szijjártó Péter. Hangsúlyozta: ez a megrendelés, ezt bármi áron – akár hamisítás árán is – teljesíteni kell, úgyhogy "már most borítékolhatjuk", az aláírásgyűjtő akciójuknak ez lesz az eredménye.

Ezért sem várja be a véleménynyilvánító szavazást, ahol mindenki, minden magyar ember szavazhat - tette hozzá.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy ezért az EU leginkább Ukrajna-párti politikusa, az Európai Néppárt elnöke, Manfred Weber utasítást, parancsot adott a Tisza Pártnak és vezetőjének, Magyar Péternek, hogy produkáljanak olyan eredményt, miszerint a magyarok támogatják Ukrajna gyors felvételét.

„Ezért szerveznek aláírásgyűjtést, s a parancs az parancs, tehát már az eredmény is borítékolva van, ha kell, akár hamisítás útján is be kell bizonyítaniuk, elő kell állítaniuk egy olyan eredményt, hogy a magyar emberek támogatják Ukrajna uniós csatlakozását” – emelte ki.

„Mi azonban a magyar emberek valós álláspontjára, valós véleményére vagyunk kíváncsiak, meg kell adni a magyar embereknek a valós lehetőséget arra, hogy elmondják a véleményüket Ukrajna lehetséges uniós tagságáról” – folytatta.

„Ezért indította el a kormány a véleménynyilvánító szavazást, amelyen minden magyar embernek lehetősége lesz arra, hogy elmondja a véleményét Ukrajna európai uniós tagságáról. Brüsszel nem dönthet a magyar emberek feje felett. Még akkor sem, hogyha azt Manfred Weber akarja úgy” – összegzett.