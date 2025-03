Szentkirályi Alexandra: "Átjárja a fővárost a politikai korrupció"

Legújabb, videós Facebook-bejegyzésében arról értekezett Szentkirályi Alexandra, hogy a Karácsony Gergely vezette Budapestet átjárja a politikai korrupció, és ennek véget kell vetni! "Karácsony Gergely és Brüsszel Péter emberei körül hemzsegnek a korrupt dollárok és eurók és ugyanazt is várják el tőlük: gender, háború, migráció" – írta bejegyzésében, és erről beszélt a videóban is:

Ki osztotta el a Budapestre ömlő korrupt dollárokat és eurókat?

– tette fel a kérdést, amit azonnal meg is válaszolt: "Az Ökotárs Alapítvány Móra Veronika vezetésével. Az oktatás a magyarországi nyomásgyakorlásban az egyik legfontosabb szerepet játszó pénzelosztó szervezet. Ők finanszírozták például Magyar Péter genderpropagandistáját, Bódis Krisztát is 20 millió forinttal. Ámon Adát is, aki a 10 évnél idősebb autókat kitiltaná Budapestről és azóta is karácsonyi klímaügynökségét vezeti. Sárosi Péteréket, aki egyébként drogpárti Soros-aktivistaként írta a fővárosi drogstratégiát. De 22 millió forint jutott a Háttér Társaságnak is, akik Chemszex-partykat támogatnak és genderpropagandát végeznek. Az elmúlt több mint két évben Móra Veronika vezetésével az Ökotárs több mint 1 milliárd forintot szórt szét álcivil szervezeteknek. Velejéig átjárja a fővárost a politikai korrupció. Brüsszel, Péter és Karácsony Gergely mind tőről metszett dollárügynökök, akiket ugyanonnan pénzelnek, és ugyanazt várják is el tőlük: gender, háború, migráció. Nem hagyjuk, söpörjük ki a birodalom lerakatát."