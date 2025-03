Magyar Péter főtanácsadója a vendégmunkásokból akar hasznot húzni

Magyar Péter főtanácsadója a Tisza Párt által folyamatosan kritizált iváncsai akkumulátorgyárból próbál hasznot húzni - írta meg kedden megjelent tényfeltáró cikkében a Mandiner. A lap közlése szerint a Tisza-elnök legújabb üdvöskéje, Barati Ágnes "munkásszálló-bizniszben" utazik, és többek közt egy külön erre a célra átalakított házat igyekszik kiadni filippínó és ukrán vendégmunkásoknak.

Barati Ágnes Tisza Pártban betöltött fontos szerepéről múlt héten rántotta le a leplet a Mandiner. A lap bemutatta, hogyan csinált Barati villámkarriert a pártban, akit nem kisebb feladattal bízott meg Magyar Péter, mint a 2026-os képviselői lista összeállításával. A középkorú nőről most az derült ki, hogy munkásszállóként igyekszik hasznosítani – a minden bizonnyal kifejezetten erre a célra vásárolt és kialakított – iváncsai ingatlanját.

A szóban forgó házat Barati 2023 júliusában vásárolta, vagyis akkor, amikor az akkumulátorgyár már megvolt Iváncsán. Ebből egyenesen következik, hogy a Tisza új üdvöskéje kifejezetten befektetési céllal szerezte meg az ingatlant, amelynek ő egyedüli tulajdonosa. A házat most nem kevesebbért, mint havi 790 ezer forintért hirdeti, ami csaknem tízmillió forintos éves bevételt jelentene.

A kívülről meglehetősen lelakott állapotban lévő ház mindössze száz négyzetméter alapterületű. A hirdetésben közzétett alaprajztervből viszont kiderül, hogy belülről direkt tömegszállás-jellegűen alakították ki, így akár 14 vendégmunkást is elszállásolhassanak benne.

A tíz négyzetméter alatti félszobák mindegyikében két-két ágyat helyeztek el, de egy 12 négyzetméteres szobába már három munkást is bezsúfolna Barati Ágnes. Mindezt maga Magyar Péter tanácsadója is megerősítette a lapnak, amikor közölte, hogy kifejezetten úgy alakította ki belülről a házat, hogy vendégmunkásokat tudjon fogadni. Azt is elmondta, tisztában van vele, hogy külföldi, ukrán és filippínó munkások is érkeznek a gyárba, de őt ez egyáltalán nem zavarja, nekik is szívesen kiadja az ingatlant.

Emlékezetes, Magyar Péter novemberben járt a helyi akkumulátorgyárnál, ahol a külföldi vendégmunkásokról azt mondta, hogy főként ázsiai gazdasági migránsok jönnek ide, jelenlétükből pedig „a nemzeti együttbűnözés rendszerének munkaerőközvetítő cégei” profitálnak.