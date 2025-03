„Sürgősségi orvos vagyok, ezt azt 5 dolgot kerüld el, ha soha nem akarsz az ügyeleten kikötni”

Minden embernek csak egy élete van, ezért érdemes odafigyelni saját egészségünkre és testi épségünkre. Egy sürgősségi orvos arra figyelmeztetett mindenkit, hogy legyünk tisztában azokkal a potenciális kockázatokkal, amelyek öt, viszonylag gyakori tevékenységgel járnak.

Érdemes odafigyelni ezekre a dolgokra, így elkerülhetünk egy nem várt kórházi látogatást. (Képünk illusztráció) Fotó: UNSPLASH

A közlekedési eszközök, mint az elektromos rollerek és biciklik nem biztonságos használata

Dr. Leana Wen elárulta, hogy növekedett azoknak a sérüléseknek száma, amelyek azért történtek, mert az emberek nem használják biztonságosan az elektromos rollereket és bicikliket. A biztonságos használat alatt itt a kötetező sisak használatra utalt az orvos, hiszen egy esés vagy gázolás során súlyos fejsérülésektől és megvédheti az embert a védőfelszerelés. A sisak mellett ezekre az eszközökre is érvényes az, hogy alkohol vagy drog hatása alatt nem szabad őket vezetni.

Telefonhasználat vezetés közben

Ez egy figyelmeztetés, amely már olyan régi, mint maga az autók, ne használd a telefonod vezetés közben. Nemcsak illegális, de a figyelmet eltereli az útról, és ha bármi a jármű elé kerül nem veszi észre a sofőr, ami balesethez vezethet.

Ne vegyél részt veszélyes kihívásokban

A közösségi média kihívások sokszor gyorsan terjednek el a platformokon, azonban sok esetben nagyon veszélyes dolgokra biztatják az embereket. A felkapott kihívások miatt már több olyan eset is előfordult, hogy gyerekek vesztették életüket. Ha bárhol látni egy kihívást a közösségi médián, mindig utána kell járni először a felmerülő veszélyeknek, különösen, ha az olyan káros tevékenységeket népszerűsít, mint például bárminemű anyag belélegzése vagy lenyelése.

Ne vegyél gyógyszereket ismeretlen helyekről vagy emberektől

Ez elsőre eléggé nyilvánvalónak tűnhet, ha a gyógyszereket olyan helyekről vásároljuk, amelyeknek nincsenek megfelelő engedélyei, de Dr. Wen arra is figyelmeztet, hogy még a családtagoktól vagy barátoktól kapott gyógyszereket is kerülni kell. Végső soron nem tudhatod, honnan szerezték a gyógyszereiket, és azok lehetnek hamisítványok, amelyek nemcsak hogy nem biztonságosak, hanem potenciálisan veszélyeztethetik az egészségedet is.