Palóc André: Már a profitplafon első napján is látható az árcsökkentés az élelmiszereknél

A profitplafon hatására a múlt péntekihez képest 10 és 30 százalék közötti mértékben, vagy akár 40 százalékkal is csökkenhettek egyes élelmiszerek árai a boltokban.

Fotó: Felszeghy Áron

„Figyelem épp az árakat, ugyanis az első napja van a profitplafon bevezetésének, március 17. Pár terméket, ami jellemzően nem saját márkás, hanem valamilyen olyan gyártó, amit több helyen lehet kapni, ezeknek az árait néztük meg a pénteki napon, és ma, hogy össze tudjuk hasonlítani, hogy valóban mekkora mérséklődésről beszélünk” - mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szóvivője hétfői videóüzenetében, majd folytatta:

„Kék tejnél 640-ről 370 forintra jutottunk. Piros tejfölnél 960 forintról 433 forintra. Vajnál, 960 forintról 571 forint. A tojásnál azt látjuk, hogy 1020-ról 970 forintra sikerült, tehát több mint 10%-os a mérséklődés. De a párizsinál is 1000 forinttal találkoztunk egy rúd esetén, most 700 forint fölött vagyunk egy picivel. Látható, hogy 10-20-30 vagy akár 40%-os árcsökkenések is tapasztalhatóak. Továbbra is az a célunk, hogy a családoknak tudjunk segíteni, küzdjünk áremelők ellen. Láthatóan működik, megfogható a különbség már az első napokban.”