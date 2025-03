„Miután kiengedtek a börtönből vettem egy dolgot, amivel azóta is napi több mint százezret keres nekem”

Miután élete során többször is börtönbe került, a 44 éves Eddie McGinty most ünnepli, hogy 8 éves szabadlábon van, és ma már sikeres üzletet vezet. A férfi bűnügyi múltja hosszú, 14 fiatalkori és felnőtt börtönben töltött időszakkal, már 15 évesen kezdődtek a bűncselekmények, amelyek között apró lopások, drogkereskedelem, tanúkkal való fenyegetés és még rablás is szerepelt.

A férfi már saját tervvel jött ki a rácsok mögül, ami egész életét megváltoztatta. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels/ Giona Mason

Múltja ellenére a HMP Ford börtön falai között alakította meg a jövőjét, amikor elhagyta a bűnözés világát, miközben új kapcsolatba kezdett mostani feleségével, Louisezal. A pár titkos mobiltelefonon tartotta a kapcsolatot, de rövid idővel a 2017. március 10-i szabadulása után Eddie elkezdett dolgozni szerelmének, mint szállító sofőr, majd később vállalkozást alapított.

Sokan online csak a "The Waste Man" néven ismerik a férfit, aki most már 250 fontot (118 000 Ft) keres naponta vállalkozásával.

Ha nem találkozom Louisezal, valószínűleg még mindig börtönben lennék, vagy bűncselekményeket követnék el. Nagyszerű érzés normális életet élni, most már megbíznak bennem... és nincs már fegyveres rendőr, aki berúgja az ajtómat és a fejemhez nyomja a fegyverét.

Eddie beszámolt hosszú börtönéveiről, mivel nemcsak egy, hanem összesen öt fiatalkorúaknak fenntartott intézetben és kilenc felnőtt börtönben töltött időt.

Nem tudom, mi történt. Egyik este feküdtem az ágyamon, és azt gondoltam: "Jobb vagy te ennél."

Szabadulása után a férfi 4 évig dolgozott szerelmének, és szállította virágboltjába az árut, mielőtt saját útjára indult volna. A múltbeli bűnözői tevékenységei motiválták Eddiet, hogy 2021-ben szemétszállító vállalkozást indítson.

Eddie bevallotta, hogy még mindig kap időnként hívásokat bűnöző bandáktól, de már nem érdekli őket. Annak érdekében, hogy segítse más fogvatartottakat kijutását a bűnözői életből, a férfi megosztotta történetét a közösségi média oldalain, és gyakran hívják iskolákba és börtönökbe előadásokra - írta a Daily Star.