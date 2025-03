Robbant a gázpalack Jánoshidán: gyakorlatilag semmi sem maradt a lakókocsiból

Rohantak a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei tűzoltók Jánoshidára, ahol egy családi otthon udvarában kigyulladt egy lakókocsi szombatról vasárnapra virradó éjjel. A bajt az okozta, hogy a benne élő férfi egy turista gázpalackot szabálytalanul fűtésre szeretett volna használni. A palack felrobbant, majd a lángok gyorsan terjedni kezdtek a kis térben. Noha magában a tűzben nem sérült meg senki, mentőt is kellett riasztani a helyszínre, mivel egy közelben lakó annyira megijedt, hogy sokkos állapotba került – számolt be a történtekről a Tények. Mint az a helyszínen készült felvételeken is látszik, a lakókocsi gyakorlatilag megsemmisült, csak apró darabkák maradtak utána az oltást követően. A tűz olyan gyorsan dolgozott, hogy amire a lánglovagok kiértek a helyszínre, már nem igazán tehettek semmit.