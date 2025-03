Hidvéghi Balázs: Magyar Péter nem bújhat többé Manfred Weber háta mögé!

Tudjuk, hogy Magyar Péter kérésére az Európai Parlament meg fogja támadni azt a törvényjavaslatot, ami a magyar EP-képviselőket kötelezné az itthoni vagyonnyilatkozati eljárásra.

De vajon mitől fél Magyar Péter? Manfred Weberrel a háta mögött nem akarják, hogy kiderüljenek a sajtóban megjelent gyanús részvényügyletei, a bennfentes kereskedelem?

Én öt évig voltam európai parlamenti képviselő, így pontosan tudom, hogy a brüsszeli vagyonnyilatkozati rendszer a magyar eljáráshoz képest egyszerűen nevetséges. Gyakorlatilag semmilyen érdemi információt nem kell megadni.

Szerintünk úgy fair, hogy a Magyarországon megválasztott európai parlamenti képviselőkre, pont ugyanazok a szigorú és részletes szabályok vonatkozzanak, mint a magyar országgyűlési képviselőkre. Itt van a kezemben a törvényjavaslat, amit most be is nyújtok az Országgyűléshez. Magyar Péter nem bújhat többé Manfred Weber háta mögé!