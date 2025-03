„A gyerekeimnek már nincs otthona" – Mindene odalett a háztűzben az ötgyermekes családnak

Ilona még 2000-ben költözött be férjével és három gyermekükkel vajtai otthonukba. A családi ház rengeteg szép emléket adott nekik, további két gyermekük is ide született. Ilona időközben elvesztette a férjét, 5 gyermekével egyedül maradt, 2024. december 13-án pedig egy pusztító háztűzben az egyetlen biztos pontjukat is elveszítették, az otthonukat.