Mindenét elvesztette a fóti tűzben Zoltán családja: „Hálóingben, mezítláb, kutyával az ölükben menekültek ki a lányaim az otthonunkból!”

Terjengő füst – még be sem léptünk a Bocskai utcába, ez azonnal emlékeztet minket a szombat este történt borzasztó katasztrófára. A fóti ikerháztűz során az egyik ház – vélhetően egy elektromos hiba miatt – teljesen leégett. Az egyik felében Illés Zoltán, a felesége, két 18 éves ikerlánya, 6 és 8 éves fiai laktak, míg a ház másik felében egy négytagú család, kicsi gyerekekkel. A Borsnak Zoltán mesélte el a fóti tűzről a sokkoló részleteket.

A fóti tüzet órákig oltották Fotó: Dunakeszi-Fót Aqua Önkéntes egyesület

– Szombat éjszaka sajnos kigyulladt a házunk, valószínűleg elektromos hiba miatt – kezdte lapunknak Zoltán. – Teljesen leégett. Éppen a két ikerlányom volt otthon, amikor bekövetkezett a baj. Az egyikük épp lement a konyhába, mert muffint akart sütni, de van egy üvegajtó, azon keresztül látta, hogy minden vörös kint. Felszólt a testvérének, hogy azonnal jöjjön le, mert tűz van és felhívtak engem és a tűzoltókat.

Ilyen pusztítást végzett a fóti tűz Fotó: Bors

Zoltán először azt hitte, hogy csak a konyhában ütött ki egy kisebb tűz, akkor még nem gondolta, hogy perceken belül az egész házukat beborítják majd a lángok.

– Felhívtak a lányok és közölték, hogy tűz van. Először arra gondoltam, hogy biztos a konyhában kigyulladt valami, mondtam is, hogy locsold le, oltsd el. De azt válaszolta a lányom, hogy ez nagyon ég… Erre mondtam neki, hogy azonnal meneküljenek kifelé! Az ő életük a legfontosabb. Elkezdtek hátrafelé menekülni, de eszükbe jutott a kiskutyánk, úgyhogy visszarohantak érte.

Együtt rohantak ki a házból pizsamában, mezítláb, ölükben a kutyával. A kerítéshez húztak tárgyakat, azokra álltak rá, úgy másztak át rajta, majd futottak ki az utcára.

A fóti tűzben mindenük odalett

Zoltán és a felesége éppen egy születésnapi vacsorán vett részt, míg a két kisebbik gyermekük a nagymamánál volt. A szülők, ahogy megtudták, hogy baj történt, azonnal taxiba ültek és siettek haza.

A két autó fel is robbant Fotó: Bors

– A tűzoltók nagyon hamar kint voltak, de sajnos már így is késő volt. Nagyjából 15 perc alatt teljesen leégett a házunk és a mellette álló két autónk. Azok fel is robbantak és ráégtek a betonra. A tűzoltók négy autóval jöttek ki oltani, de mindig újra felcsaptak a lángok, így még reggel is dolgoztak. A gyerekek szobája teljesen megsemmisült az értékeinkkel együtt, egyedül lent a konyha maradt felismerhető állapotú, de az is csak a látszat. Egyszerűen felfoghatatlan ez a tragédia. A lányok épp az érettségire készülnek, az összes tételük odalett, de tulajdonképpen az összes létező értékünk elégett.