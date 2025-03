Hol vagy, Márk? Aggasztó hírek: egy hónapja keresik a komáromi tinit

Senki sem tudja, hol lehet Márk. A komáromi tini még 2025. február 13-án távozott (engedéllyel) a komáromi gyermekotthonból, azonban oda nem tért vissza, és azóta nem is jelentkezett. A 17 éves fiú 180 cm magas, szőke hajú, kék szemű, vékony testalkatú. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva érhető el. A KEMMA cikke szerint egyébként már korábban is keresték a fiatalt: szűk két évvel ezelőtt is eltűnt egyszer.

A Komáromi Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a fiatal fiú tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.